Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zaapelowała do wyborców, aby w niedzielę jak najwcześniej udali się do lokali wyborczych, by uniknąć tworzenia się kolejek. 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Druga tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaplanowana jest na 21 kwietnia. Pietrzak na konferencji prasowej przypomniała, że lokale wyborcze będą w niedzielę otwarte od godz. 7 do godz. 21. Apel szefowej Krajowego Biura Wyborczego "Chciałabym zaapelować, żeby wyborcy nie czekali na ostatnią chwilę, a udali się jak najszybciej do lokali wyborczych, żeby nie było problemów, jakie mieliśmy przy ostatnich wyborach jesienią - kiedy tworzyły się kolejki w lokalach, tam gdzie była duża liczba głosujących, którzy przybyli późno do lokalu" - podkreśliła. "Zachęcam, aby jak najwcześniej udać się do lokalu, żeby oddać głos" - dodała. Wybory samorządowe 2024 r. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę. Druga tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - tam gdzie będzie ona konieczna - zaplanowana jest na 21 kwietnia.