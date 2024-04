Senat przyjął uchwałę w związku z atakiem rakietowym na konwój pojazdów organizacji humanitarnej w Strefie Gazy i śmiercią wolontariuszy, w tym obywatela RP. "Apelujemy do wszystkich stron konfliktu o pilne doprowadzenie do zawieszenia broni" - podkreślono w uchwale. "Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się, aby Izrael umożliwił pełny dostęp dla pomocy humanitarnej do Strefy Gazy". "Jednocześnie wzywamy Hamas do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. - zaznaczono.

Za uchwałą opowiedziało się wszystkich 86 senatorów biorących udział w głosowaniu.

Senat wstrząśnięty ostrzałem konwoju humanitarnego

W uchwale podkreślono, że "1 kwietnia 2024 roku w Strefie Gazy w wyniku ataku rakietowego na konwój pojazdów należących do organizacji humanitarnej World Central Kitchen, śmierć poniosło siedmioro wolontariuszy, w tym jeden obywatel Rzeczypospolitej Polskiej".

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest głęboko wstrząśnięty i wyraża najwyższe potępienie dla tego ataku. Składamy najgłębsze kondolencje wszystkim rodzinom i bliskim ofiar. Wolontariusze, którzy ponieśli śmierć w wyniku ostrzału armii izraelskiej nieśli pomoc ludności Strefy Gazy dotkniętej głębokim kryzysem humanitarnym. To tragiczne zdarzenie wymaga pełnego i wnikliwego wyjaśnienia oraz wyciągnięcia właściwych konsekwencji wobec osób za nie odpowiedzialnych" - zaznaczono w uchwale.

Senat o przestrzeganiu prawa międzynarodowego i humanitarnego

"Zdajemy sobie sprawę, że Izrael toczy wojnę z organizacją terrorystyczną, która dopuściła się barbarzyńskich ataków na jego obywateli 7 października 2023 roku. Stanowczo podkreślamy jednak, że prawo międzynarodowe i humanitarne musi być przestrzegane, a ludność cywilna chroniona. Niezależnie od okoliczności niedopuszczalnym jest kierowanie ognia wobec pracowników humanitarnych" - dodano.

Oczekiwania Senatu wobec Izraela

W uchwale podkreślono, że "Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się, aby Izrael umożliwił pełny dostęp dla pomocy humanitarnej do Strefy Gazy". "Jednocześnie wzywamy Hamas do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. Apelujemy do wszystkich stron konfliktu o pilne doprowadzenie do zawieszenia broni" - zaznaczono.

Wolontariusze World Central Kitchen

Siedmioro wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen, w tym Polak, zginęło w Strefie Gazy podczas dostarczania pomocy żywnościowej; organizacja podała, że zostali ostrzelani przez izraelską armię i natychmiast zawiesiła swoje operacje w regionie.