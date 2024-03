Wielkanoc 2024 za pasem. W Wielką Sobotę, 30 marca, obowiązuje zakaz handlu po godz. 14. Placówki objęte zakazem z reguły będą pracowały jeszcze krócej – do godz. 13 lub 13.30.

Zakaz handlu w Wielką Sobotę

Wielka Sobota, podobnie jak Wigilia, objęta jest zakazem handlu po godz. 14. Z tego przepisu wyłączone są stacje benzynowe, apteki, sklepy znajdujące się na lotniskach czy dworcach. Otwarte mogą być także te sklepy w których za ladą staje właściciel lub członek jego rodziny oraz sklepy franczyzowe (takie jakie jak np. Żabka, Groszek czy ABC). Pozostałe placówki nie powinny być otwarte dłużej niż do godz. 14.

Sobota, 30 marca - godziny pracy sklepów

W praktyce większość sklepów należących do sieci handlowych w Wielką Sobotę będzie pracować do godz. 13 lub 13.30. Część sieci opublikowała te informacje na swoich stronach internetowych. Dowiadujemy się z nich, w sobotę, 30 marca, do godziny 13.30 będzie można zrobić zakupy np. Biedronce, Dino czy Rossmannie. A np. sklepy Lidl, Kaufland, Leroy Merlin czy Carrefour będą otwarte dla klientów do godz. 13.

Sklepy otwarte w Wielkanoc 2024

W kolejnych dniach, czyli w Wielkanoc (niedziela, 31 marca) oraz w Poniedziałek Wielkanocny (1 kwietnia) sklepy będą zamknięte. Zakazem handlu nie są objęte m.in. stacje benzynowe, kawiarnie, apteki, sklepy na dworach i lotniskach. Pracować mogą też sklepy w których za ladą stanie właściciel lub członek rodziny. To samo dotyczy placówek franczyzowych.

Wielkanoc 2024. Do której będzie otwarty mój sklep?

Dokładnych informacji dotyczących godzin pracy sklepów w okresie wielkanocnym najlepiej szukać na stronach internetowych, wpisując konkretny adres. Godziny pracy placówek należących do poszczególnych sieci mogą się między sobą różnić. Wprawdzie w przypadku godziny zamknięcia w Wielką Sobotę z takimi sytuacjami się nie zatknęliśmy, ale już godziny, od której dany sklep rano otwiera się dla klientów, mogą być różne (takie różnice występują np. między poszczególnymi Biedronkami).