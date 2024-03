Lasy Państwowe poinformowały o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez siedem osób w związku z zamówieniem 2 tys. bilboardów z zamiarem ustawienia ich na terenach leśnych. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce to ponad 9,2 mln ha, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Lasy Państwowe. LP informują na swojej stronie internetowej, że są największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzającą lasami należącymi do Skarbu Państwa.

Lasy Państwowe poinformowały o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez siedem osób w związku z zamówieniem 2 tys. bilboardów z zamiarem ustawienia ich na terenach leśnych. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce to ponad 9,2 mln ha, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Lasy Państwowe. LP informują na swojej stronie internetowej, że są największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzającą lasami należącymi do Skarbu Państwa. Jak zaznaczyły LP, zawiadomienie jest efektem audytu w przedsiębiorstwie, a jednym z tematów, które są kontrolowane był program wykonania i ustawienia 2 tys. bilbordów na terenach leśnych. Zawiadomienie dotyczy naruszenia prawa zamówień publicznych, zawyżenie kosztów zakupu bilbordów, nieuzasadnione finansowanie całego projektu ze środków Funduszu Leśnego, niegospodarność i potencjalne wykorzystanie bilbordów dla celów kampanii politycznej. Jak sprecyzowano, osoby wymieniane w zawiadomieniu to osoby z kierownictwa Lasów Państwowych, Ośrodka Kultury Leśnej i wydziału Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nadzorującego działalność Ośrodka Kultury Leśnej (OKL) w Gołuchowie, a także członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki należącej w 100 proc. do LP „Bieszczady". 65 mln zł z budżetu na bilboardy Lasy przypomniały, że w drugiej połowie 2022 r. ówczesny dyrektor LP zdecydował o uruchomieniu programu z budżetem 65 mln zł, koordynowanego przez OKL. Ośrodek zadanie wykonania i ustawienia 2 tys. konstrukcji zlecił spółce „Bieszczady" z Ustrzyk Dolnych, w której 100 proc. udziałów posiadają Lasy Państwowe. Nie było potrzeby organizacji przetargu na zasadach ogólnych i skorzystano z zamówienia z wolnej ręki. Jednak, jak podkreślono w komunikacie LP, "Bieszczady" nie wykonały praktycznie żadnej części zleconego i zapłaconego przedmiotu umowy; tylko zleciły całość zadania dwóm innym podmiotom niezwiązanym z Lasami Państwowymi, płacąc im za ustawianie bilbordów, a samo ustawianie stalowych konstrukcji zleciły czterem innym firmom. W efekcie za część prac zapłacono dwukrotnie. Jest to przedmiotem odrębnego zawiadomienia - zaznaczyły Lasy. 300 konstrukcji i wady konstrukcyjne Jak podkreśliły LP, w efekcie w lasach stanęło ok. 300 konstrukcji, ale braki w dokumentacji i wady konstrukcyjne uniemożliwiają ich legalne i bezpieczne użytkowanie, a niewłaściwe składowanie wyprodukowanych elementów powoduje ich trwałe uszkodzenia. Lasy Państwowe zmieniają wektor - ubiegają się o certyfikację FSC dla drewna Zobacz również "Chcę z całą stanowczością zaznaczyć, że to nie leśnicy są odpowiedzialni za kompromitujące przedsięwzięcie. Audyt pozwolił sformułować zawiadomienie do prokuratury wobec konkretnych osób, w tym członków partii Suwerenna Polska. Prokuratura i sądy ustalą zakres ich odpowiedzialności. Jedyna droga do uzdrowienia sytuacji w Lasach Państwowych wiedzie przez samooczyszczenie" – oświadczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Witold Koss, cytowany w komunikacie. Powierzchnia lasów w Polsce Obecnie powierzchnia lasów w Polsce to ponad 9,2 mln ha, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Lasy Państwowe. LP informują na swojej stronie internetowej, że są największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzającą lasami należącymi do Skarbu Państwa, gospodarują na jednej czwartej powierzchni Polski. 9 stycznia br. został odwołany poprzedni Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. Nowym szefem przedsiębiorstwa został leśnik Witold Koss.