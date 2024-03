Ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski spotka się w Warszawie z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim - poinformował szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk. Jak mówił, po rozmowach spodziewa się, że przyszłości.

"Dzisiaj minister rolnictwa Ukraina Mykoła Solski z szeroką delegacją jest gościem polskiego ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego" - powiedział Krzysztof Paszyk z PSL.

Spotkanie w Warszawie

Do spotkania ma dojść dziś po południu w Warszawie, jego celem będzie próba rozwiązania spornych spraw dot. rolnictwa. "Już dzisiaj o godzinie 16.00 będzie spotkanie obu ministrów z gronem doradców i zapleczem eksperckim, by jeszcze przed jutrzejszym posiedzeniem naszych rządów, doprowadzić do rozwiązania tych spornych spraw, które w sferze rolnictwa się pojawiły" - powiedział.

Paszyk o porozumieniu polsko-ukraińskim

Zdaniem Paszyka rządy Polski i Ukrainy są blisko porozumienia. "Jesteśmy blisko, aby te problemy, wspólnie w dialogu tu w Polsce rozwiązać" - mówił.

Jak dodał, w porozumieniu Polski i Ukrainy powinny być zawarte jasno określone kwoty jakościowe i ilościowe produktów, które mogły pozostać na terytorium Polski. "To cel, który jest do osiągnięcia" - ocenił.

Kamysz o spotkaniu rządów Polski i Ukrainy

Ma dojść do spotkania rządów Polski i Ukrainy. "To spotkanie rządów obu krajów nie będzie tylko z nazwy. Tam faktycznie pojawią się szefowie tych kluczowych resortów, które wiążą nas dzisiaj z Ukrainą. Nie tylko handlu czy gospodarki, ale także wsparcia wojskowego. Także spodziewam się, bardzo czynnego i aktywnego udziału ministra (obrony narodowej) Kosiniaka-Kamysza" - mówił.

Paszyk o rozwiązywaniu problemów

Jak mówił Paszyk, po rozmowach spodziewa się, że przyszłości, jeżeli pojawią się trudne tematy, to obie strony będą dążyły "do rozwiązywania ich na poziomie politycznym, a nie medialno-publicystycznym".

Pod koniec lutego premier Donald Tusk zapowiedział, że 28 marca br. w Warszawie dojdzie do spotkania polskiego i ukraińskiego rządu.