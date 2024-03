Dziś o godz. 9 zbiera się na kolejnym posiedzeniu sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa. Jako pierwszy tego dnia będzie zeznawał były prezes Najwyższej Izby Kontroli, senator KO Krzysztof Kwiatkowski. Następnie, na godz. 12 zaplanowano przesłuchanie byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, posła PiS Michała Wosia.

Komisja śledcza ds. Pegasusa - były szef NIK

Przesłuchanie Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Komisja śledcza ds. Pegasusa - Michał Woś

Przesłuchanie pana Michała Wosia, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wezwanego w celu złożenia zeznań

Komisja śledcza ds. Pegasusa - gdzie obejrzeć transmisję?

