25 marca 2024 roku odbyło się spotkanie wielkanocne z żołnierzami w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie, na którym pojawił się między innymi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim przemówieniu zapowiedział on wprowadzenie Karty Rodziny Wojskowej, która w założeniu miałaby działać podobnie do Karty Dużej Rodziny. Do Sejmu nie trafił jeszcze projekt w tej sprawie.