Wczoraj odbył się jeden z największych protestów rolników. W 580 lokalizacjach uczestnicy strajkowali przeciwko Zielonemu Ładowi czy imporcie zbóż z Ukrainy. Dzisiaj, 21 marca, protest rolników się nie zakończył. Gdzie będą zablokowane drogi? Odpowiadamy.

Protesty rolników nie ustają. Wczoraj przedstawiciele branży razem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisali uzgodnienia, które – jak podają związkowcy – są zaledwie wstępem do porozumienia ze stroną rządową.

Protest rolników 21 marca – utrudnienia na Mazowszu

Nie tylko w środę, ale i w czwartek protestowali i protestują rolnicy w powiecie sierpeckim (województwo mazowieckie). Zaplanowano tam dwudniowy strajk, który przyniósł duże utrudnienia na drogach miasta i powiatu sierpeckiego.

„Na terenie powiatu sierpeckiego protest planowany jest w dniach: od 20 marca od godz. 6:00 do 22 marca do godzinach 6:00. Utrudnienia przewidziane są w Sierpcu na drodze krajowej nr 10 od ronda im. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania ulic Kościuszki-Rypińska.Ze wstępnych ustaleń z organizatorami protestu wynika że ruch kołowy na trasie K10 będzie puszczany wahadłowo przez kilka minut w odstępie godzinnym” – czytamy w komunikacie mazowieckiej policji.

Protesty nie ustają również w Płocku, gdzie utrudnienia na drogach mają również potrwać do piątku 22 marca. W czwartek, 21 marca utrudnienia będą na rondzie w Drobinie ( skrzyżowanie dróg krajowych nr 10 i 60). Natomiast w piątek, 22 marca: na rondzie w Górze (skrzyżowanie drogi krajowej nr 10 z drogą wojewódzką nr 567) w godz. 8.30-16.

Mazowiecka policja przekazała również, że do 27 marca potrwają również protesty rolników na terenie gmin Mława i Szydłowo.

„Zgodnie z wystosowanym do Burmistrza Miasta Mława i Wójta Gminy Szydłowo przez Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rl Solidarność Marka Boruca zawiadomieniem, zgromadzenie rozpocznie się o godz. 7:00 20 marca 2024 r. na stacja paliw ORLEN MOL przy ul. Polnej 39 w Mławie. Następnie jego uczestnicy wraz ze swymi pojazdami ulicą Warszawską w Mławie dojadą do węzła drogowego Mława Południe na trasie 544 i nastąpi blokada węzła w całości do godz. 7:00 27 marca 2024 r., kiedy to zgromadzenie zostanie rozwiązane. Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia to ok. 120 ciągników i 100 osób” – podano na stronie mazowieckiej policji.

Protest rolników w Kielcach

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, z dróg dojazdowych do centrum Kielc przenieśli się w czwartek (21 marca) protestujący rolnicy. Traktory ustawiono w al. IX Wieków Kielc, blokując dojazd do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kielecki ZTM przekazał na swojej stronie internetowej, że dzisiaj całkowicie zablokowana jest al. IX Wieków Kielc w obu kierunkach na odcinku od ronda Herlinga-Grudzińskiego do skrzyżowania z ul. Radiową i wyjazdem z pl. Św. Wojciecha. Protest w tym miejscu, według zgłoszeń organizatora, potrwa od czwartku 21 marca od godziny 7:00 i zakończy się około północy z 21 na 22 marca.

Utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w okolicach Bydgoszczy nadal trwają protesty rolników. W poście w serwisie X wskazano następujące lokalizacje, gdzie trwają blokady dróg:

Autostrada A1 Włocławek. Zach - Kutno Północ,

S5 Bydgoszcz Północ. - Bydgoszcz Zachód, Trzeciewiec, Gruczno,

DK16 Grudziądz,

DK55 Mokre; Biały Bór,

DK91 Kowal,

DK25 Tryszczyn,

DK10 Makowiska – Cierpice,

DK15 rondo Strzelno.

Utrudnienia na Dolnym Śląsku

„Gazeta Wrocławska” podała, że utrudnień 21 marca w województwie dolnośląskim należy spodziewać się w następujących miejscach:

DK 35 do komisu AA Auto w obu kierunkach (pow. wrocławski),

węzeł Kobierzyce na wysokości DK 35 w kierunku ronda Magnice (pow. wrocławski),

węzeł S5 Kryniczno, droga DW359 (pow. trzebnicki),

rondo im. Zesłańców Sybiru w Strzelinie,

autostrada A4 od węzła Brzezimierzgmina Domaniów powiat oławski do węzła Przylesie w obu kierunkach w dniach 20.03.2024r od godz. 10.00 do 19.04.2024r do godziny 24.00 przez 24 godziny na dobę. (pow. oławski)

Oława, na moście rzeki Odra droga W 396 w obu kierunkach w dniach 20.03.2024r od godz. 10.00 do 19.04.2024r do godziny 24.00przez 24 godziny na dobę,

DK 12 przejście dla pieszych pomiędzy mostami w Głogowie,

DW 292 na odcinku Głogów – Wróblin Głogowski,

DK 12 z DW319w Głogowie (wjazd do Głogowa od m. Wschowa i Sława),

m. Ząbkowice Śl. skrzyżowanie drogi nr K- 8 z ul. Daleką (pow. ząbkowicki),

droga 340 na wysokości wiaduktu z S8 (pow. oleśnicki),

trasa od ronda S8 drogi krajowej 25 do ronda w Oleśnicy ul. Krzywoustego (pow. oleśnicki),

na skrzyżowaniu drógK 94 i drogi W346 gmina Oława powiat oławski w dniach20.03.2024r od godz. 10.00 do 17.04.2024r do godziny 24.00 przez 24 godziny na dobę. zgromadzenie z blokadąskrzyżowania dróg K94 i drogi W346 w miejscowości Godzikowice (pow. oławski),

skrzyżowanie dróg pomiędzy miejscowościami Krzeczyn – Bystre – Ligota Wielka (pow. oleśnicki).

O protestach Komenda Główna Policji mówiła, że to „ogromne przedsięwzięcie, które wymaga ze strony policji zaangażowania znacznych sił, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom, także tym, którzy w protestach nie biorą udziału”. Dodano, ze policjanci ruchu drogowego zadbają ponadto, by użytkownicy dróg w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.