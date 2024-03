Polska stała się wielokulturowa, co wymaga zmian na gruncie prawnym - ocenił szef MS Adam Bodnar, który w środę spotkał się z przedstawicielami European Lawyers in Lesvos. Podał też, że "trwają intensywne prace" nad wypracowaniem prawa, które ma przeciwdziałać mowie nienawiści wobec uchodźców i mniejszości.

"Przez ostatnie lata w Polsce zwiększyła się świadomość na temat potrzeb osób, które są ofiarami przemocy i tortur. Polska stała się krajem wielokulturowym, co wymaga zmian również na gruncie prawnym. Zaangażowanie polskich prawników i organizacji pozarządowych w obronę praw człowieka napawa optymizmem" – ocenił szef MS cytowany w informacji Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zmiana podejścia do uchodźców

Minister zaznaczył, że punktami zwrotnymi w zmianie podejścia do uchodźców w Polsce były: wybuch kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej w 2021 r. oraz agresja Rosji na Ukrainę w 2022 r.

Tematem spotkania szefa MS z przedstawicielami European Lawyers in Lesvos - międzynarodowej organizacji pozarządowej, która zapewnia uchodźcom bezpłatną i profesjonalną pomoc prawną - były działania resortu w zakresie udzielania pomocy uchodźcom. Ponadto omawiano kwestie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz obecną sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

Na spotkaniu Bodnar zwrócił uwagę na problem mowy nienawiści, z którą zmagają się uchodźcy i mniejszości. Zaznaczył, że obecnie w resorcie trwają intensywne prace nad wypracowaniem skutecznych rozwiązań legislacyjnych w zakresie jej przeciwdziałania. "Bardzo niepokojącą tendencją jest także problem przeplatania się kryzysu uchodźczego z procederem handlu i przemytu ludzi" - podało MS.

Resort zapewnił, że "każda taka sprawa jest przez resort gruntownie monitorowana".

European Lawyers in Lesvos, która prowadzi swoje biura w Atenach, Salonikach oraz na Lesbos, od 2022 r. działa również w Polsce, oferując kompleksową pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej oraz osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Resort przypomniał też, że Bodnar jako Prokurator Generalny nadzoruje śledztwa w sprawie nadużyć na granicy polsko-białoruskiej.

Ponadto w MS odbywają się również spotkania i konsultacje z organizacjami niosącymi uchodźcom pomoc humanitarną. "Należy podkreślić, że skuteczna pomoc takim osobom jest wyzwaniem międzynarodowym. Dążenie do zapewnienia uchodźcom bezpieczeństwa na terytorium Polski sprowadza się nie tylko do wprowadzenia krajowych rozwiązań prawnych, lecz także obejmuje ich wypracowywanie na poziomie międzynarodowym" - dodano, przypominając, że przedstawiciele resortu sprawiedliwości uczestniczą w spotkaniach Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz odbywają konsultacje z przedstawicielami Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ. (PAP)

