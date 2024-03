"Apelujemy o umiar, rozsądek, by nie straszyć polskich obywateli, by wzmacniać polską obronność i by nie stawiać polskiego bezpieczeństwa pod znakiem zapytania przez dwuznaczne deklaracje. Polską racją stanu jest to, by nie wejść do wojny na Ukrainie. Możemy wesprzeć Ukrainę, by wojny nie przegrała w tym zakresie, w jakim możemy bez własnej szkody, ale sami nie możemy do wojny wchodzić" - powiedział Bosak.