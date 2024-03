„Nie wolno oszukiwać. Obniżać standardy chciał minister (Przemysław) Czarnek. On wydał decyzje uczelniom, które nie dostały pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Potem tak chciał zmienić skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej, żeby to się nie powtórzyło, czyli wstawić tam ludzi, którzy popatrzą przez palce na takie niewystarczające kształcenie lekarzy. My to zmieniliśmy. Uchroniliśmy pacjentów” – mówił wiceszef MNiSW.