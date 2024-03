Polska waluta straciła w stosunku do głównych walut. Euro kosztowało 4,28 zł, amerykański dolar był wyceniany na 3,92 zł, a frank szwajcarski na 4,45 zł. Złoty najbardziej umocnił się do franka szwajcarskiego (o 0,23 proc.).

W czwartek ok. godz. 8.30 złoty tracił wobec euro 0,14 proc., dochodząc do 4,28 zł, wobec dolara amerykańskiego 0,15 proc., do 3,92, a w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,06 proc., który kosztował 4,45 zł.

