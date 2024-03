Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział w środę w Radomiu, że MON wesprze powstanie w tym mieście Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej. Władze Radomia wytypowały już budynek, w którym ma znajdować się siedziba ośrodka.

Budynek przy ul. Siennej wymaga generalnego remontu. "Przekażemy pieniądze na to, żeby ośrodek WOT w Radomiu powstał, żeby Wojska Obrony Terytorialnej były obecne w tym mieście" – przekazał wiceminister obrony narodowej na wspólnej konferencji z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim.

Ośrodek Reprezentacyjny WOT

Według Tomczyka inicjatywa związana z powstaniem Ośrodka Reprezentacyjnego WOT w Radomiu ma być jedną z ważniejszych w kraju, jeśli chodzi tę formację.

Wiceminister zwrócił uwagę na dobrą współpracę między władzami Radomia a armią. "Wojsko musi móc liczyć na samorząd i na społeczeństwo, i odwrotnie - społeczeństwo powinno móc liczyć na wojsko. Taka symbioza i takie współgranie na terenie miasta czy województwa jest absolutnie kluczowe" – zaznaczył Tomczyk.

Wiceszef MON podkreślił, że w Polsce centralnej i w takich miastach, jak np. Radom, należy wzmacniać obecność armii. "Chcemy, aby pod koniec tego roku w sumie w Polsce było 215 tys. żołnierzy. Żeby do tego doprowadzić, wojsko potrzebuje inwestycji i wsparcia, również ze strony samorządu" – wskazał Tomczyk.

W Radomiu będzie Air Show

Wiceminister zapowiedział też, że w przyszłym roku w Radomiu po raz kolejny odbędą się Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. "Chcemy, żeby ta inicjatywa była kontynuowana, zresztą ma ona długą historię" – zauważył Tomczyk.

W jego ocenie Air Show stało się jedną z największych imprez lotniczych w kraju. "To impreza, która wyrasta ponad Radom, to inicjatywa, która się sprawdziła, to znana marka w całej Polsce" – zaznaczył wiceszef MON.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show odbywają się w Radomiu od 2000 r. Od 2003 r. pokazy organizowane są co dwa lata. (PAP)

