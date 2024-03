Z dnia na dzień polski złoty jest coraz mocniejszy. Już wczoraj eksperci pisali o rekordzie, tymczasem w środę rano złoty znów umocnił się w stosunku do głównych walut.

„Nominalnie to najlepszy wynik od końcówki 2019 roku” – pisał na platformie X Marcin Klucznik.

Jak zauważył ekspert, po skorygowaniu kursu o inflację, złotówka jest obecnie realnie najmocniejsza od 2008 roku.

„W trendzie polskiej walucie należy się dalsze umocnienie - zarówno ze względu na napływ funduszy unijnych, jak i solidne fundamenty w PKB. Natomiast ta droga może być nieco wyboista - kursy bywają bardzo wahliwe i mają tendencję do korekt w obydwie strony. Niżej podbiję wątek sprzed miesiąca właśnie o tym” - dodał.

Kurs złotego

W środę rano kurs euro spadał o 0,14 proc. do 4,28 zł, amerykańskiego dolara o 0,16 proc. do 3,92 zł, a franka szwajcarskiego o 0,20 proc. do 4,46 zł.