To kolejny dzień przesłuchań przed Komisją ds. afery wizowej. Dziś przesłuchanie Marcina Jakubowskiego, Dyrektora Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przesłuchana zostanie także Beaty Brzywczy, Zastępca Dyrektora Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Komisja ds. afery wizowej - kto będzie przesłuchiwany?

Przesłuchanie Marcina Jakubowskiego, Dyrektora Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do listopada 2023 r., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Beaty Brzywczy, Zastępcy Dyrektora Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do listopada 2023 r., wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Komisja ds. afery wizowej - gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA]

