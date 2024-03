"W piątek podpisaliśmy projekty tych rozporządzeń z prośbą o uwagi poszczególnych resortów do 5 marca. Jeśli tylko trafią do nas bez uwag 5 lub 6 marca, to automatycznie zostaną przyjęte i przekazane do realizacji. Chciałbym, aby funkcjonariusze wszystkich podległych MSWiA służb otrzymali podwyżki już w połowie marca, najpóźniej 1 kwietnia" - powiedział Szczepański.