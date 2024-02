Dzisiaj, 20 lutego, odbywa się kolejny protest rolników. Tym razem postanowiono zablokować większość dróg - nie tylko przejścia graniczne, ale i również węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich.

Rolnicy zapowiedzieli radykalizację protestów. 20 lutego miał odbyć się marsz na Warszawę, jednak został on przełożony na 27 lutego. To nie oznacza, że dzisiaj związkowcy nie zablokują dróg. Rolnicy zamierzają wyprowadzić na ulice nawet 30 tys. traktorów w niemal 300 miejscach tak, jak to miało miejsce podczas ostatniego protestu 9 lutego.

Protest rolników - mapa

Dzisiaj odbywa się kolejny strajk rolników. Rolnicza Solidarność opublikowała na swojej stronie internetowej mapę blokad.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1atNNgbIhcB6NaBdwY5C7bzNSRveCKvw&ll=52.43027542830015%2C19.90517176144957&z=7

Na moment publikacji artykułu oznaczonych jest 208 punktów, w których będą przeprowadzane manifestacje. To głównie okolice Bydgoszczy, Lublina, Częstochowy, Poznania czy Gorzowa Wielkopolskiego. Protesty odbędą się również na granicy polsko-ukraińskiej – w Hrubieszowie i Dorohusku.

„Na dzień 20 lutego, w ramach 30-dniowego strajku generalnego rolników ogłaszamy, że wszystkie działania protestacyjne, będą skoncentrowane na całkowitej blokadzie wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą i protestów w terenie. Będą blokowane nie tylko przejścia graniczne, ale i również węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich” – czytamy w komunikacie rolniczej Solidarności.

Komunikaty wydaje również policja. W Poznaniu Komenda Miejska Policji wskazała, że aby zminimalizować wpływ protestu na codzienne życie, "sugerujemy unikania podróży samochodem w rejonach zgromadzeń środowisk rolniczych jeśli to tylko możliwe. Jeżeli jednak konieczne jest przemieszczanie się, prosimy o wcześniejsze zaplanowanie trasy i skorzystanie z dostępnych objazdów".

Protest rolników - lista miejscowości

Według mapy przygotowanej przez rolników protestów można spodziewać się w następujących miejscowościach:

Protest Rolników i Myśliwych Nagłowice 20.02.2024

Protest Gorzyczki 20.02.2024

Protest Gniewkówiec 20.02.2024r g. 10:00

Protest Elbląg 20.02.2024r

Protest Suwałki 20.02.2024r

Protest Parłówko 20.02.2024r g. 11:00 - 16:00 (codziennie po 2h)

Protest Czekarzewice 20.02.2024r 10:00 - 18:00

Protest Strzeszkowice Duże 20.02.2024r

Protest Kolonia Nadwiślańska 20.02.2024r

Protest Jasło 20.02.2024r

Protest Szczecinek 20.02.2024 g.12.00-18.00

Protest Dobre Miasto 20.02.2024r

Protest Budzyń 20.02.2024r

Protest Wałcz 20.02.2024r

Protest Osjaków 20.02.2024r

Protest Kmiecin 20.02.2024r

Protest Osielsko 20.02.2024r

Protest Zarzec Ulański 20.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Kozubszczyzna 20.02.2024r

Protest Skierniewice 20.02.2024r g. 11:00 - 17:00

Protest Ryki 20.02.2024r

Protest Dzwola 20.02.2024r

Protest Bogucin 20.02.2024r

Protest Kurów 20.02.2024r

Protest Dobiegniew 20.02.2024r

Protest Końskowola 20.02.2024r

Protest Żyrzyn 20.02.2024r

Protest Kuryłówka 20.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Borowice 20.02.2024r g. 08:00 - 20:00

Protest Częstochowa 20.02.2024r g. 08:00 - 17:00

Protest Modliborzyce 20.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Recz 20.02.2024r

Protest Leszno 20.02.2024r

Protest Rolników Stojadła 20.02.2024r

Protest Myśliwych Stojadła 20.02.2024r

Protest Zgierz 20.02.2024r g. 08:00 (24h)

Protest Rolników i Myśliwych Mińsk Mazowiecki 20.02.2024r

Protest Medyka 20.02.2024r

Protest Dorohusk 20.02.2024r

Protest Hrubieszów 20.02.2024r

Protest Hrebenne 20.02.2024r

Protest Sędziszów Małopolski 20.02.2024r

Protest Kraśnik 20.02.2024r

Protest Sompolno 20.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Okmiany 20.02.2024

Protest Rolników i Myśliwych Piotrków Trybunalski 20.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Mykanów 20.02.2024r

Protest Strzelce Krajańskie 20.02.2024r

Protest Durdy 20.02.2024r

Protest Gniewkowo 20.02.2024r g. 09:00 (24h)

Protest Pikutkowo 20.02.2024r g. 08:00 - 20:00

Protest Rolników i Myśliwych Liszki 20.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Olecko 22.02.2024r g. 10:00 - 22:00

Protest Rolników i Myśliwych Stary Sącz 20.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Brzesko 20.02.2024r

Protest Konin 20.02.2024

Protest Mińsk Maz. 20.02.2024

Protest Pleszew 20.02.2024r

Protest Ryczołek 20.02.2024

Protest Stryków 20.02.2024r

Protest Siedlce Iganie 20.02.2024

Protest Rolników i Myśliwych Gorzyń 20.02.2024r

Protest Napachanie 20.02.2024r

Protest Golęczewo 20.02.2024r

Protest Nowy Korczyn 20.02.2024r g. 08:00 do 18:00

Protest Rolników i Myśliwych Świeklany 20.02.2024r

Protest Kotliny 20.02.2024r

Protest Osięciny 20.02.2024r

Protest Trzemeszno 09.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Radom 20.02.2024r

Protest Pawłówek 20.02.2024r

Protest Łasin 20.02.2024r

Protest Grudziądz 20.02.2024r

Protest Mały Rudnik 20.02.2024r

Protest Kłódka 20.02.2024r

Protest Maków Mazowiecki 20.02.2024r g. 10:00 - 13:00

Protest Kwieciszewo 20.02.2024r

Protest Goryszewo 20.02.2024r

Protest Mogilno 20.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Kiełczówek 20.02.2024r

Protest Drawsko Pomorskie 20.02.2024r

Protest Sierpc 20.02.2024r

Protest Węgorzewo 20.02.2024r g. 07:00 (24h)

Protest Miejsce Piastowe 20.02.2024

Protest Myśliwych Lubecko 20.02.2024r

Protest Turek 20.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Parczew 20.02.2024r g. 08:00 - 15:00

Protest Wągrowiec 20.02.2024r

Protest Dąbrowa Chełmińska 20.02.2024r g. 07:00 - 23:59

Protest Kolbuszowa 20.02.2024r g. 09:00

Protest Bartoszyce 20.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Strzelno 20.02.2024r

Protest Olsztyn 20.02.2024r g. 10:00 (24h)

Protest Gdańsk 20.02.2024r

Protest Słupsk 20.02.2024r

Protest Bytów 20.02.2024r

Protest Brusy 20.02.2024r

Protest Kartuz 20.02.2024r

Protest Sulechów 20.02.2024r

Protest Szprotawa 20.02.2024r

Protest Jarocin 20.02.2024r

Protest Gorzów Wielkopolski 20.02.2024r

Protest Lipusz 20.02.2024r

Protest Nowa Słupia 20.02.2024r

Protest Waśniów 20.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Sanok 20.02.2024r g. 09:30

Protest Jastrowie 20.02.2024r

Protest Tuchów 20.02.2024r g. 07:00 - 18:00

Protest Kudawa-Zdrój 20.02.2024r g. 12:00 - 17:00

Protest 20.02.2024r Protest Łask 20.02.2024r

Protest Marynin 20.02.2024r

Protest Turka 20.02.2024r

Protest Sztabin 20.02.2024r

Protest Kuzie 20.02.2024r

Protest Szalejów Górny 20.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Słupsk 20.02.2024r

Protest Brody Małe 20.02.2024r g. 10:00

Protest Nowy Sącz 20.02.2024r

Protest Czaplinek 20.02.2024r

Protest Starogard Gdański 20.02.2024r

Protest Zblewo 20.02.2024r

Protest Gryfice 20.02.2024r

Protest Sztum 20.02.2024r g. 12:00 - 15:00

Protest Zielona 20.02.2024r g. 10:00 - 18:00.

Protest Korycin 20.02.2024r

Protest Knyszyn 09.02.2024r

Protest Sokolany 20.02.2024r

Protest Konarzyce 20.02.2024r

Protest Juchnowiec Kościelny 20.02.2024r

Protest Zabłudów-Kolonia 09.02.2024r

Protest Brańsk 20.02.2024r

Protest Czarnków 20.02.2024r g. 11:00 - 20:00

Protest Bielewo 20.02.2024r

Protest Brodnica 20.02.2024r

Protest Bydgoszcz 20.02.2024r

Protest Ciechocinek 20.02.2024r

Protest Lisewo 20.02.2024r

Protest Rogowo 20.02.2024r

Protest Makowiska 20.02.2024r

Protest Stolno 20.02.2024r

Protest Szubin 20.02.2024r

Protest Świecie 20.02.2024r

Protest Tryszczyn 20.02.2024r

Protest Turzno 20.02.2024r

Protest Włóki 20.02.2024r

Protest Zła Wieś 20.02.2024r

Protest Złotniki 20.02.2024r

Protest Żnin 20.02.2024r

Protest Żołędowo 20.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Pustynia 20.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Dębica 20.02.2024r

Protest Marianowo 09.02.2024r

Protest Wojszki 09.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Augustów 09.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych Jeżewo Stare 09.02.2024r

Protest Boćki 09.02.2024r

Protest Milewo Zabielne 20.02.2024r

Protest Suchowola 09.02.2024r

Protest Rolników i Myśliwych 20.02.202r

Protest Rolników i Myśliwych 20.02.2024r

Protest Wrocław 20.02.2024

Protest Kołobrzeg 20.02.2024r g. 10:30

Protest Nożyczyn 20.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Świerklany 20.02.2024r g. 13.00 - 16.00

Czego oczekują rolnicy?

Rolnikom zależy przede wszystkim na pełnym embargu na produkty rolne z Ukrainy oraz na wycofaniu się z Europejskiego Zielonego Ładu.

„Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem” – podaje „S”.

– Resort ewidentnie gra na zwłokę. Zapowiedział wypracowanie postulatów, z którymi uda się do Brukseli. Tymczasem te są znane od kilkunastu miesięcy – mówił w rozmowie z DGP Maciej Gryn, członek zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.