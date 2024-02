Oczekuję, że na początku kwietnia br. Polska otrzyma blisko 7 mld euro z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – przekazała podczas konferencji prasowej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że w lutym ma zakończyć się audyt programów w ramach KPO. Efektem ma być pakiet negocjacyjny do rozmów z Komisją Europejską.

Minister o przelewie na 7 mld euro

Minister przypomniała, iż w kwietniu ma zakończyć się procedura oceny złożonego w grudniu polskiego wniosku o pierwszą płatność z KPO przez Komisję Europejską. „Potem po wstępnej ocenie są konsultacje wewnątrz Komisji i jest zgoda i następuje przelew. Oczekuję, że na początku kwietnia ten przelew, na sumę o którą zawnioskowaliśmy, czyli prawie 7 mld euro, otrzymamy” – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

KPO opóźnione w Polsce o dwa lata

Podkreśliła, że „rewizja KPO będzie”. Dodała, że prowadzony jest audyt programów w ramach KPO, gdyż KPO jest opóźnione w Polsce o dwa lata. Jej zdaniem efektem audytu w lutym będzie pakiet negocjacyjny do rozmów z Komisją Europejską. "To będzie pakiet, w którym będzie jasno określone – oczywiście to decyzja pana premiera, z jakim pakietem wchodzimy – co modyfikujemy, jakie wskaźniki musimy zmienić (…) jakie inwestycje powinny być nieco zmienione, żeby były sensowniejsze, jakie muszą być zmienione, żeby się zmieścić do 2026 r., a jakie nie mają sensu” – tłumaczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.