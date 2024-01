Prokurator generalny Adam Bodnar rozpocznie w lutym serię 11 spotkań z prokuratorami i pracownikami prokuratur w całej Polsce. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest w Szczecinie – poinformowała w środę Prokuratura Krajowa.

Spotkania, które zainauguruje wizyta PG w lutym w Szczecinie, odbędą się na terenie wszystkich 11 Prokuratur Regionalnych w kraju.

”Spotkania te będą okazją do osobistego zaprezentowania przez Prokuratora Generalnego wizji funkcjonowania prokuratury, w tym perspektyw związanych z przystąpieniem Polski do Prokuratury Europejskiej. Będą służyć wymianie opinii, uzyskaniu informacji o bieżących problemach oraz oczekiwaniach środowiska prokuratorskiego i pracowników prokuratury, co do przyszłości tej instytucji” – poinformowała w środę Prokuratora Krajowa.

Spotkania Bodnara z prokuratorami i pracownikami wszystkich szczebli odbywać się będą w odstępach jednego lub dwóch tygodni.

W komunikacie podkreślono, że ”najtrudniejsza praca związana z rolą prokuratury w Polsce spoczywa na barkach prokuratorów, pracujących w jednostkach dwóch najniższych szczebli (prokuratury okręgowe i rejonowe - PAP) w Polsce”, a prowadzonych jest w nich ok. 99,8 proc. postępowań i śledztw.

Jak podała PK, w Polsce pracuje 5833 prokuratorów, których zwierzchnikiem jest Prokurator Generalny.