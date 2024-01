Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała w Sygnałach Dnia, że resort chce wpisać do kierunków edukacyjnych państwa edukację zdrowotną, żeby uczniowie wiedzieli, "jak żyć zdrowo". Ponadto, dla uczniów klas I-III zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w Sygnałach Dnia w Programie I Polskiego Radia podkreśliła, że resort przykłada dużą wagę do "dobrostanu zdrowotnego uczniów" i dlatego zamierza "wpisać do tzw. kierunków edukacyjnych państwa na przyszły rok (...) kwestie edukacji zdrowotnej i (...) pierwszej pomocy". Chodzi o to – jak zaznaczyła – żeby uczniowie wiedzieli, "jak żyć zdrowo".

Powiedziała, że zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy resort zamierza we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wprowadzić w klasach I-III.

Przypomniała, że właśnie dzięki takiemu przygotowaniu w szkole dzieci potrafiły zadzwonić pod 112, podać swój adres i powiedzieć, gdzie potrzebna jest pomoc.