Zastępcy PG podkreślają, że decyzje, o których mowa w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości ws. odwołania z delegacji oraz z funkcji 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych, są prawnie bezskuteczne - głosi oświadczenie na stronie Prokuratury Krajowej.

Odwołanie z funkcji 10 prokuratorów

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono komunikat informujący, że podjęto decyzję o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji 10 prokuratorów. "Prokurator Generalny Adam Bodnar, w ścisłej współpracy z p.o. prokuratora krajowego Jackiem Bilewiczem, realizują konsekwentnie program zmian w prokuraturze, mający na celu przywrócenia tej służby obywatelom" - podkreślił resort sprawiedliwości.

W zamieszczonym niedługo potem oświadczeniu na stronie PK podpisanym przez prok. Dariusza Barskiego, jako prokuratora krajowego, oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, podkreślono, że "powoływanie i odwoływanie prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych, a także delegowanie prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do innej jednostki prokuratury i odwołanie z delegacji stanowią ustawowe kompetencje Prokuratora Krajowego".

Jak dodano, wynika to z zapisów Prawa o prokuraturze i kompetencji w tym zakresie nie może przejąć Prokurator Generalny. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski" - podkreślono jednocześnie.

"Podejmowane przez prokuratora generalnego Adama Bodnara działania mające na celu usunięcie z urzędu I zastępcy PG-Prokuratora Krajowego są bezprawne. Stanowią oczywiste obejście obowiązujących przepisów ustawy Prawo o prokuraturze, które w art. 14 par. 1 wprost wskazują, że odwołanie Prokuratora Krajowego może nastąpić za pisemną zgodą Prezydenta RP" - przypomniano w komunikacie na stronie PK.

Zobowiązanie wobec Trybunału Konstytucyjnego

W oświadczeniu zastępców PG dodano także, że "w obiegu prawnym funkcjonuje postanowienie zabezpieczające wydane przez Trybunał Konstytucyjny nakazujące wszystkim organom władzy publicznej powstrzymywanie się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających wykonywanie przez Dariusza Barskiego uprawnień, zadań i kompetencji Prokuratora Krajowego".

"Ponadto wszczęcie przez Trybunał Konstytucyjny z wniosku Prezydenta RP sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym wobec wykreowania przez Prokuratora Generalnego, wbrew przepisom prawa stanowiska mającego pozwolić na usunięcie z urzędu Prokuratora Krajowego z pominięciem pisemnej zgody Prezydenta RP, zgodnie z (...) ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK, powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny" - czytamy w oświadczeniu.

Tusk powierzył obowiązki Prokuratorowi Krajowemu

12 stycznia premier Donald Tusk powierzył obowiązki Prokuratora Krajowego prok. Jackowi Bilewiczowi. MS informowało wtedy, że Bodnar w czasie spotkania z prokuratorem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

Jak podkreśliło wtedy MS, "w efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 r., Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego".

Prokuratura Krajowa cały czas stoi na stanowisku, że funkcję prokuratora krajowego pełni Barski. Pismo Prokuratora Generalnego z 12 stycznia 2024 r. - jak w związku z tym ocenia PK - należy traktować jako "nieopartą na jakiejkolwiek rzeczywistej podstawie prawnej próbę pozbawienia Prokuratora Krajowego możliwości wykonywania funkcji w drodze obejścia ustawowego mechanizmu odwoływania z tego stanowiska określonego w Prawie o prokuraturze, a wymagającego dla swej skuteczności zgody Prezydenta RP".

Bodnar argumentował też, że Prokurator Generalny, jako przełożony wszystkich prokuratorów, może powoływać osoby do pełnienia określonych obowiązków. Informował też, że Bilewicz ma sprawować funkcję przez dwa miesiące, po to, żeby "w tym czasie przeprowadzić otwarty konkurs" na to stanowisko.

Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało prokuratorów

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i z funkcji prokuratora okręgowego w Warszawie oraz zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie odwołani zostali Mariusz Dubowski i Agnieszka Bortkiewicz.

Z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i funkcji prokuratora regionalnego w Szczecinie odwołany został Artur Maludy. Z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji prokuratora okręgowego Warszawa-Praga odwołano Łukasza Osińskiego.

Z funkcji Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu odwołano Bartosza Pęcherzewskiego. Z funkcji prokuratora regionalnego w Białymstoku i delegacji do tej prokuratury odwołana została Elżbieta Pieniążek. Prokurator Remigiusz Dobrowolski został odwołany z funkcji prokuratora okręgowego w Szczecinie.

Z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji prokuratora regionalnego w Warszawie odwołano Jakuba Romelczyka. Z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i funkcji prokuratora regionalnego w Gdańsku odwołano Teresę Rutkowską-Szmydyńską. Natomiast Jerzy Ziarkiewicz został odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Lublinie i funkcji prokuratora regionalnego w Lublinie.