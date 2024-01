Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, najwyższe wyniki odnotowałyby Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość; obecnie na te ugrupowania chciałoby głosować po 29 proc. zadeklarowanych uczestników wyborów – wynika ze styczniowego sondażu CBOS.

Rządy Tuska przynoszą wzrost poparcia dla KO

Na temat swoich sympatii partyjnych wypowiedziało się 80 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę. To o 2 punkty procentowe mniej niż w grudniu i 7 punktów mniej niż w listopadzie zeszłego roku. 14 proc. nie wzięłoby udziału w wyborach, 7 proc. nie miało zdania.

Jak podkreśla CBOS wydarzenia ostatnich tygodni poprawiły notowania najsilniejszego ugrupowania rządzącej koalicji, a jednocześnie macierzystej partii premiera Donalda Tuska – Koalicji Obywatelskiej, na którą zagłosowałoby 29 proc. badanych. W porównaniu z grudniem poparcie dla KO wzrosło o 4 punkty procentowe.

Jak rozkłada się poparcie wśród innych partii sceny politycznej?

Takim samym poparciem cieszy się PiS, na które zagłosowałoby 29 proc. respondentów. W porównaniu z grudniowym badaniem odsetek zwolenników PiS spadł o 1 punkt.

Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się Trzecia Droga oraz Konfederacja; na każde z tych z nich chciałby głosować po 10 proc. ankietowanych. W zestawieniu z ubiegłym miesiącem notowania Trzeciej Drogi obniżyły się o 3 punkty procentowe, a Konfederacja zyskała 1 punkt. Na ostatnim miejscu wśród parlamentarnych ugrupowań znalazła się Lewica mająca 7 proc. zwolenników (spadek o 2 punkty).

Przekonania polityczne Polaków w styczniu 2024

Jak podkreśla CBOS łączne poparcie dla ugrupowań tworzących rządzącą koalicję (46 proc.) pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie co w ubiegłym miesiącu (47 proc.).

Podobnie praktycznie nie zmieniła się liczba sympatyków będącego obecnie w opozycji PiS (29 proc. w styczniu wobec 30 proc. w grudniu). 4 proc. badanych chciałoby oddać swój głos na jakieś inne ugrupowanie niż te, które obecnie wchodzą w skład parlamentu, a 12 proc. nie ma na ten temat zdania.

Badanie "Media publiczne" zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 8 do 12 stycznia 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).