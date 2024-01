Najbliższe posiedzenie Sejmu X kadencji odbędzie się 16 stycznia 2024 r. Pierwsze, po świątecznej przerwie, obrady na Wiejskiej były pierwotne zaplanowane na 10, 11 i 12 stycznia 2024 r. Prezydium Sejmu podjęło jednak decyzję o ich przesunięciu z uwagi na dynamiczną sytuację społeczno-polityczną. Czym zajmą się posłowie na pierwszym w tym roku posiedzeniu Sejmu? Jaki będzie harmonogram prac?

Posiedzenia Sejmu przesunięte: To decyzja Prezydium Sejmu

Po rekordowo długim pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji w najbliższym czasie przewidziano aż dwa krótkie posiedzenia. Były one pierwotne zaplanowane na 10, 11 i 12 stycznia 2024 r. Ich terminy zostały jednak przesunięte. Decyzję taką podjęło Prezydium Sejmu. Zgodnie z nowym porządkiem obrad 2. posiedzenia Sejmu ma się odbyć w najbliższy wtorek i środę, czyli 16 i 17 stycznia 2024 r.Z kolei 3. posiedzenie Sejmu planowane jest na czwartek 18 stycznia 2024 r.

Dlaczego terminy posiedzeń Sejmu zostały przesunięte?

Decyzję dotyczącą przesunięcia terminów 2 i 3 posiedzenia Sejmu X kadencji wyjaśnił 9 stycznia 2024 r., podczas konferencji prasowej ws. 2. posiedzenia Izby, marszałek Szymon Hołownia.

– Powód tego przełożenia jest jeden. Moim zadaniem i to mówiłem Prezydium Sejmu, które podzieliło moją argumentację jest dbanie o powagę Sejmu, o spokój społeczny, bo on jest absolutnie fundamentalnie najważniejszą dzisiaj dla nas wartością. Mam wrażenie i podziela je Prezydium Sejmu, że to, co dzieje się w tym tygodniu, to sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, spór partyjny, który wokół tego rozgorzał nie daje gwarancji, że w tym tygodniu, tak gorącym, obfitującym w różnego rodzaju rozstrzygnięcia, decyzje, awantury, doniesienia będzie przebiegał spokojnie – wyjaśniał podczas wtorkowej konferencji marszałek Hołownia.

Posiedzenia Sejmu: 16 i 17 stycznia 2024 r.

Na wtorek, 16 stycznia 2024 r. zaplanowano 2. posiedzenie Sejmu X kadencji. Początek obrad rozpocznie się o godzinie 10:00. Jak wynika z informacji na sejmowe stronie, wtorkowe prace na Wiejskie mają się rozpocząć od Sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 142 i 143), które przedstawi poseł Zofia Czernow. Kolejne Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 125 i 144) przybliży poseł Janusz Cichoń. We wtorkowy porządku obrad znalazło się także Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druki nr 57 i 59). Sprawozdanie będzie przedstawiać poseł Urszula Nowogórska.

Porządek dzienny 2. posiedzenia Sejmu może być ponadto uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 141),

powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (druki nr 132, 133, 134, 135),

wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza (druki nr 140) – uzasadnia poseł Mariusz Błaszczak, poseł Andrzej Śliwka,

wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka (druk nr 105) – uzasadnia poseł Tomasz Trela,

zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed posiedzeniem, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Posiedzenie Sejmu: 18 stycznia 2024 r.

Na czwartek, 18 stycznia zaplanowano 3. posiedzenie Sejmu X kadencji. Obrady mają rozpocząć się o godzinie 9:00. Harmonogram prac ma obejmować pytania i informacje w sprawach bieżących. Ponadto porządek dzienny 3. Posiedzenia Sejmu może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 125, 144) – trzecie czytanie,

wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Także i w przypadku obrad tego posiedzenia o kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed obradami, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Gdzie można oglądać sejmowe obrady?

Wszystkie transmisje posiedzeń z Wiejskiej można śledzić na sejmowym kanale YouTube. Obrady Sejmu X kadencji wzbudzają coraz więcej społecznych emocji. Stały się hitem serwisu YouTube i na żywo ogląda je każdorazowo nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Liczba subskrybentów oficjalnego kanału Sejmu na YouTube wzrasta z tygodnia na tydzień i aktualnie to prawie 700 tys. osób.