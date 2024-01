Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie wie, co zrobić w sprawie posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - powiedział szef klubu Konfederacji Stanisław Tyszka po decyzji o przeniesieniu posiedzenia Sejmu na przyszły tydzień. W jego ocenie, "to jest chaos wywołany przez wojnę PiS-u z PO".

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował we wtorek, że zaplanowane na bieżący tydzień dwa posiedzenia Sejmu zostały przeniesione na przyszły tydzień. W jego ocenie, "to, co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu obrady Sejmu przebiegałyby spokojnie".

Ogłoszenie decyzji marszałka poprzedziły Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Stanisław Tyszka wychodząc z gabinetu marszałka ocenił, że ten "nie wie, co zrobić" w sprawie posłów Kamińskiego i Wąsika. "Uważa, że nie są posłami, natomiast nie jest pewien, czy może uruchomić procedurę pytania kolejnych osób z listy (wyborczej), czy zastąpią panów Kamińskiego i Wąsika" - powiedział dziennikarzom poseł. "To jest chaos wywołany przez wojnę PiS-u z Platformą, trwającą już 20 lat" - ocenił.

"Ja stwierdziłem (podczas Konwentu), że atmosfera się niekoniecznie zmieni do wtorku, ale zobaczymy" - powiedział szef klubu Konfederacji.

Marszałek Hołownia od poniedziałku prowadził konsultacje w sprawie polityków PiS Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, w stosunku do których jeszcze w grudniu wydał postanowienie o wygaśnięciu ich mandatów poselskich w związku ze skazaniem ich prawomocnym wyrokiem na kary więzienia. W piątek szef Kancelarii Sejmu wydał dyspozycję dezaktywacji kart poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 r.

W ubiegłą środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika, a w piątek postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Kamińskiego.

Marszałek Hołownia powiedział, że odwołania Wąsika i Kamińskiego od postanowienia o wygaśnięciu ich mandatów skierował do Izby Pracy SN i czeka na decyzję tej Izby w tej sprawie. Sprawą odwołania Kamińskiego Izba Pracy ma się zająć w środę.