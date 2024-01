Prezydent Andrzej Duda podręcznikowo ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i nie zrobi tego drugi raz; nie wolno podważać prerogatyw prezydenta, bo jeżeli raz się na to zgodzimy, to będą one później podważane gdzie indziej - mówił szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek w Polsat News.

Mastalerek podczas niedzielnego programu w Polsat News został zapytany, czy prezydent Andrzej Duda "absolutnie nie dokona drugiego aktu łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

"Prezydent podręcznikowo ułaskawił (M. Kamińskiego i M. Wąsika - PAP) i nie zrobi tego drugi raz, ponieważ jego łaska działa i jest w mocy" - odparł polityk.

Dopytywany co w sytuacji, gdy Kamiński i Wąsik po wydaniu werdyktu przez sąd penitencjarny trafią do więzienia i czy prezydent na to pozwoli, polityk wskazał: "Według mojej wiedzy i moich rozmów z prezydentem, nawet jeżeli będą w więzieniu, to prezydent nie ułaskawi po raz drugi, ponieważ ułaskawił ich skutecznie".

Mastalerek podkreślił jednocześnie, że nie wolno podważać prerogatyw prezydenta. "Bo jeżeli raz zgodzi się prezydent na to żeby podważać jakąś prerogatywę, to będą one później podważane gdzie indziej" - zaznaczył.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia br. prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. W piątek z kolei poinformowano, że ta sama izba uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ mark/