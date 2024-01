Tegoroczne Święto Trzech Króli przypada w sobotę, a zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy z zakazem handlu. Czy to oznacza, że wszystkie sklepy i galerie będą tego dnia zamknięte? Czy 6 stycznia mamy szansę zrobić zakupy? Które sklepy będą otwarte w Święto Trzech Króli?

Czy 6 stycznia 2024 r. będzie można zrobić zakupy?

Tegoroczne Święto Trzech Króli przypada w sobotę, jednak sklepy, markety, a także galerie handlowe będą tego dnia zamknięte. Dlaczego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami 6 stycznia jest ustawowo dniem świątecznym, wolnym od pracy i w związku z tym zakupy będzie można zrobić w bardzo ograniczonym zakresie.

Wielkie zakupy przed weekendem: Sklepy czynne prawie do północy

Sobotnie święto zmobilizowało sieci handlowe do wydłużenia godzin otwarcia swoich placówek, dlatego w piątek, 5 stycznia wiele sklepów w Polsce będzie otwartych dłużej, nawet do późnych godzin wieczornych.

„W pierwszym tygodniu 2024 roku Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów, zamykając większość z nich dopiero pół godziny przed północą" – informują przedstawiciele sieci Biedronka, wyjaśniając, że „w dniach 3-5 stycznia, czyli w środę, czwartek i piątek, po raz pierwszy, większość placówek będzie czynna, aż do godz. 23.30. (…) W zależności od dnia tygodnia co najmniej do godz. 23.30 będzie czynnych od 2,9 tys. do 3,1 tys. sklepów sieci Biedronka na terenie całego kraju. Najwięcej placówek będzie w tym trybie pracowało tuż przed weekendem, czyli w piątek 5.01".

– W naszej pracy zawsze kierujemy się tym, aby zakupy mogły być maksymalnie ułatwione dla polskich rodzin nie tylko w zakresie niskich cen, ale także w zakresie maksymalnej dostępności czasowej naszych placówek – dodaje Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.

Czy wszystkie sklepy będą zamknięte w 6 stycznia 2024 r.?

Zakaz handlu nie obejmuje niektórych rodzajów działalności, dlatego możemy liczyć, że 6 stycznia otwarte będą, m.in. stacje paliw, sklepy zlokalizowane na dworcach czy lotniskach, siłownie, kwiaciarnie, gastronomia. Co, istotne zakaz ten nie obowiązuje również w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Z związku z tym, niektóre mniejsze sklepy oraz sieci takie, jak np. Żabka również mogą być czynne, jednak godziny otwarcia poszczególnych placówek trzeba sprawdzać indywidualnie.

Zakupy online: Akcje promocyjne

W Święto Trzech Króli zakupy będzie można zrobić także online. Sporo marek i sieci handlowych rozpoczęło już w swoich sklepach internetowych wyprzedaże. Akcje promocyjne trwają także w sporej część platform sprzedażowych. Warto skorzystać z sezonowych obniżek i zrobić zakupy online.