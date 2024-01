Oprotestowany także przez zdecydowaną większość polskich artystów projekt „Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją” (zatwierdzony przez byłego ministra Glińskiego) - nie będzie naszym reprezentantem na Biennale w Wenecji. Szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz chce pokazać w polskim salonie zupełnie inny projekt: „Powtarzajcie za mną”.

Obrazy, których się nie zapomina

Jest to skutek decyzji szefa MKiDN, który 29 grudnia 2023 r. postanowił, że Polski w Wenecji nie będzie reprezentowała wybrana wcześniej wystawa „Polskie ćwiczenia z tragiczności świata. Między Niemcami a Rosją”. Wysłanie prac Ignacego Czwartosa na biennale oprotestowała część polskiego środowiska artystycznego.

Z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza decyzję o udziale ich projektu „Powtarzajcie za mną II” na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji odebrali ukraińscy artyści Yuriy Biley, Pavlo Kovach i Anton Varga.

„Powtarzajcie za mną”. Sztuka zaangażowana i aktualna w czasie wojny

Tak autorzy projektu zatwierdzonego przez Ministerstwo Kultury opisują swój projekt artystyczny: „To próba pokazania okrucieństwa wojny bez użycia drastycznych środków wizualnych. Uczestnikami wideo są cywile tymczasowo przesiedleni z różnych regionów Ukrainy do obozu dla uchodźców wojennych we Lwowie, dzielący się swoimi wspomnieniami i wiedzą na temat odgłosów wojny. Odtwarzając różne rodzaje broni, przeprowadzają oni swego rodzaju instruktaż karaoke, który przekazując proste sekwencje dźwiękowe, wciąż nie jest w stanie przekazać doświadczenia, które istnieje w pobliżu, doświadczenia, które stało się ceną za tę wiedzę”.

Walka ukraińskich artystów. To nie jest metafora

Jak podkreślono na stronie MKiDN „Open Group uznawany jest za czołowy kolektyw ostatniej dekady współczesnej sztuki ukraińskiej”. Artyści wchodzący w skład Open Group brali udział w czterech wystawach na Biennale w Wenecji w 2015, 2017 oraz 2019.

60. Międzynarodowa Wystawa Sztuki — La Biennale di Venezia – potrwa od 20 kwietnia do 24 listopada 2024 r. Jej temat przewodni to „Cudzoziemcy są wszędzie”. Kuratorem generalnym został Adriano Pedrosa. Biennale w Wenecji to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sztuki.