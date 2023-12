“Chciałbym, by Trybunał Stanu stał się w Polsce realnym organem nadzoru nad tymi, którzy w Polsce sprawowali i sprawują władzę” - powiedział Hołownia.

Członkowie Trybunału Stanu zostali wybrani

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wręczył w czwartek akty powołania zastępcom przewodniczącego oraz członkom Trybunału Stanu wybranym przez Sejm obecnej kadencji.

Podczas uroczystości wręczenia aktów powołania marszałek Sejmu wskazał, że na członkach Trybunału Stanu leży szczególna odpowiedzialność. „Jesteście organem, który ma zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Rzeczypospolitej, macie sprawić, że obywatele będą czuli się bezpiecznie z tymi, którzy sprawują nad nimi władzę, macie być bezpiecznikiem, na który z nadzieją będą spoglądać ci wszyscy, którzy zaufali, że demokracja w Polsce jest najlepszym z możliwych systemów i sprawić by wszyscy ci, którym przyjdzie na myśl, by te nadzieje zawieść, zostali pociągnięci do odpowiedzialności” – oświadczył Hołownia.

Jak mówił, chciałby, by Trybunał Stanu stał się w Polsce realnym organem nadzoru nad tymi, którzy w Polsce sprawowali i sprawują władzę.

"Mam nadzieję, że przywrócicie nam nadzieję, że ta nadzieja zostanie zacementowana w świadomości, że każdy kto pełnił, pełni lub będzie pełnić funkcje publiczne, będzie pamiętać, że to grono będzie z uwagą przyglądało się każdej decyzji, każdemu podpisowi (...)”

– powiedział marszałek Sejmu.

TS “Będzie patrzył na tych, którzy sprawowali władzę”

Podkreślił, że Trybunał Stanu będzie zapewne proszony o patrzenie w przeszłość na tych, którzy sprawowali władzę. "Jestem przekonany że wystarczy wam wrażliwości i kompetencji, by sąd nad tymi, którzy dopuścili się przekroczeń konstytucji czy ustaw, będzie sprawowany sprawiedliwie, bez chęci zemsty, ale konsekwentnie i bezwzględnie" - zaznaczył marszałek Sejmu.

Wskazał, że kiedy 4 lata temu decydował się wejść na polityczną ścieżkę, mottem, które mu przyświecało, było motto z herbu Gdańska: „Nec temere, nec timide", czyli bez zuchwałości, ale i bez lęku. "Życzę państwu, byście swoją misję wypełnili z tym hasłem w sercu. Trybunał Stanu musi wrócić na należne mu miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce" - powiedział Hołownia.

Skład Trybunału Stanu

Członkowie Trybunału Stanu złożyli ślubowania.

W drugiej połowie listopada Sejm wybrał Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego i Jacka Dubois na zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu oraz 16 członków TS: Marka Czeszkiewicza, Jana Majchrowskiego, Adriana Salusa, Piotra Saka, Marcina Wawrzyniaka, Macieja Zaborowskiego, Sabinę Grabowską, Adama Koczyka, Marka Mikołajczyka, Przemysława Rosatiego, Piotra Zientarskiego, Marka Małeckiego, Józefa Zycha, Marcina Radwana-Roehrenschefa, Kamilę Ferenc i Macieja Miłosza.