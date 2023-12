Podczas posiedzenia Kolegium ds. Służb Specjalnych miała być też omawiana kwestia ograniczenia uprawnień operacyjnych.

Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego czy też Kontrwywiadu Wojskowego kończą urzędowanie. Wczoraj po południu zebrała się sejmowa komisja służb specjalnych. Choć posiedzenie skończyło się już po zamknięciu tego wydania DGP, to najpewniej posłowie zaopiniowali zmiany kadrowe. W miejsce odchodzących wejdą nowi szefowie, jako pełniący obowiązki, i teraz będą sprawdzani na tzw. wirówce, czyli prześwietlani m.in. pod kątem posiadanego majątku. Ich powołanie na stanowiska zajmie tygodnie. Już teraz wiadomo, że np. szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego zostanie gen. Jarosław Stróżyk, który wcześniej był związany ze Służbą Wywiadu Wojskowego.

Na pierwszym posiedzeniu Kolegium ds. Służb Specjalnych, które zebrało się przed posiedzeniem komisji, oprócz spraw kadrowych miała się odbyć rozmowa o zmianach w służbach. O tym, że zostanie zlikwidowane Centralne Biuro Antykorupcyjne, koalicjanci informowali już przy okazji podpisania umowy koalicyjnej miesiąc temu. Wiadomo również, że wnikliwie będzie badane to, co się w służbach działo przez ostatnie kilka lat, szczególnie jeśli chodzi o odtajnianie tajnych dokumentów, ale także działania przeciw byłym funkcjonariuszom służb. Czy będą zmiany strukturalne w innych służbach, m.in. cyklicznie wracający pomysł połączenia wywiadu cywilnego i wojskowego? – Nie przewidujemy takich zmian, sytuacja międzynarodowa jest poważna, teraz służby nie potrzebują dodatkowego rozedrgania – mówił DGP jeszcze przed powołaniem do rządu Tomasz Siemoniak, nowy minister koordynator ds. służb specjalnych.

Najpewniej nastąpi szybka redukcja służb, które mają tzw. uprawnienia operacyjne, czyli mogą prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze. Chodzi np. o śledzenie bądź kontrolowanie telefonu podejrzanego. W ostatnich latach liczba jednostek, które dysponują takimi uprawnieniami, się zwiększyła. Otrzymał je np. powołany pod koniec ubiegłego roku Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej. Wcześniej możliwości działania poszerzono m.in. odpowiadającej za ochronę polityków Służbie Ochrony Państwa.

W najbliższych dniach gorąco może być wokół kwestii małych reaktorów jądrowych. Jak wczoraj informowaliśmy, decyzję w tej kwestii, wbrew zaleceniom własnego ministerstwa, wydała minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która pełniła funkcję przez ledwie dwa tygodnie, a wcześniej była związana m.in. z Orlenem. ©℗