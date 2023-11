Kolejne Black Hawki trafiły do Wojska Polskiego; dwa śmigłowce S-70i wyprodukowane w zakładach PZL Mielec będą służyć w Wojskach Specjalnych - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Kolejne Black Hawki trafiły do Wojska Polskiego. Dwa śmigłowce S-70i wyprodukowane w zakładach PZL Mielec będą służyć w wojskach specjalnych. Rozwój Sił Zbrojnych RP to inwestycja w bezpieczeństwo wszystkich obywateli" - napisał Błaszczak na platformie X.

Eksportowa wersja amerykańskiego śmigłowca transportowego

Śmigłowce S-70i Black Hawk to eksportowa wersja amerykańskiego wielozadaniowego śmigłowca transportowego UH-60 Black Hawk. Produkowane są w PZL Mielec po tym, jak w 2007 roku zostały spółką zależną amerykańskiego koncernu Sikorsky Aircraft Corporation (obecnie Lockheed Martin Helicopter Company).

Takie śmigłowce wykorzystują Wojska Specjalne

Obecnie takie śmigłowce wykorzystywane są m.in. przez polską policję oraz Wojska Specjalne; wyprodukowane w Mielcu helikoptery trafiły także za granicę, m.in. do Arabii Saudyjskiej czy Chile. Śmigłowce tego typu służą przede wszystkim do zadań transportowych, mogą być jednak również uzbrojone np. w karabin maszynowy do wsparcia piechoty na ziemi.