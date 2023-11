W wyniku ataku grupy ransomware do sieci trafiły dane co najmniej kilkudziesięciu tysięcy Polek i Polaków, którzy w ostatnich latach wykonywali badania medyczne w sieci ALAB laboratoria. Jak sprawdzić, czy należymy do grupy osób, których dane wyciekły?

W wyniku ataku grupy ransomware do sieci trafiły dane co najmniej kilkudziesięciu tysięcy Polek i Polaków, którzy w ostatnich latach wykonywali badania medyczne w sieci ALAB laboratoria. Jak sprawdzić, czy należymy do grupy osób, których dane wyciekły? Wykradziono ponad 50 tys. wyników badań. Powód: Okup Jak podał portal zaufanatrzeciastrona.pl, szerzej nieznana grupa ransomware RA World opublikowała na swoim blogu próbkę wykradzionych danych, a w niej między innymi wyniki ponad 50 tysięcy badań medycznych pacjentów ALAB. Hakerzy domagają się okupu od firmy za to, że nie ujawnią wszystkich przejętych danych. W związku z wyciekiem ALAB laboratoria opublikował komunikat, w którym potwierdza, że incydent "jest wynikiem działalności przestępczej mającej na celu wymuszenie na spółce okupu". Sprawdź, czy twoje dane wyciekły? Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że strona www.bezpiecznedane.gov.pl została zaktualizowana o numery PESEL, które wyciekły do sieci. Jak podkreśla MC, są to wyłącznie dane dotychczas opublikowane i będą aktualizowane.