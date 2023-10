Rozpoczęła się druga tura naboru wniosków na dofinansowanie tworzenia żłobków i klubów dziecięcych. Do rozdysponowania pozostaje 674,3 mln zł, poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Wnioski można składać do 31 grudnia 2023 r.

"Zachęcam do składania wniosków o dofinansowanie, zwłaszcza gminy, w których do tej pory nie było placówek oferujących opiekę nad najmłodszymi dziećmi" - powiedziała minister Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na początku lipca br. zdecydowało o uruchomieniu naboru ciągłego w programie.

W pierwszej turze, której wyniki ogłoszono 3 października br., złożono 334 wnioski.

"Obecnie trwa druga tura naboru wniosków. Można je składać do 31 grudnia 2023 r. Do wzięcia jest jeszcze 674,3 mln zł" - wskazano w materiale.

Na początku 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło zmiany w programie Maluch+, w ramach którego powstają nowe żłobki i kluby dziecięce. Program ma charakter wieloletni - potrwa do 2029 roku - a na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów przeznaczono 5,5 mld zł z Funduszy Europejskich, KPO i budżetu państwa. Dzięki temu powstać może ok. 102 tys. nowych miejsc.

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory, w ramach nowej odsłony programu Maluch+, przyznano dofinansowanie dla 492 gmin, na terenie których na dzień ogłoszenia programu nie funkcjonowała instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Łączna liczba zadeklarowanych do utworzenia miejsc opieki w tych gminach to blisko 12,5 tys.