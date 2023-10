To całe zło, które się zadziało się w ciągu ostatnich ośmiu lat, zostanie przez nas rozliczone; to, co rządzący robili przeróżnym grupom społecznym: nauczycielom, lekarzom, polskiej edukacji, kobietom na polskich ulicach - powiedziała we wtorek w Gdańsku Agnieszka Pomaska (KO).

Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka zorganizowały we wtorek w Gdańsku konferencję prasową dotyczącą wyborów parlamentarnych na Pomorzu.

„To całe zło, które się zadziało się w ciągu ostatnich ośmiu lat, zostanie przez nas rozliczone. To, co rządzący robili przeróżnym grupom społecznym: nauczycielom, lekarzom, polskiej edukacji, kobietom na polskich ulicach, to wszystko będzie przedmiotem głębokiego rozliczenia, pokazania i naprawiania. Po to wygraliśmy wybory, żeby to całe zło obrócić w dobro, żeby sprawić by to się nigdy więcej nie powtórzyło” – mówiła Pomaska.

W jej ocenie „Polska jest dziś w zupełnie innym miejscu”. „Powróciła na ten właściwy, europejski kurs. Możemy dzisiaj być po prostu z siebie wszyscy dumni, bo wiemy, że idziemy w najlepszym kierunku. Że Polki i Polacy po prostu wybrali bezpieczną przyszłość Polski jako kraju, ale też indywidualną. To poczucie bezpieczeństwa jest dla nas wszystkich niezwykle ważne” – stwierdziła.

„Dziękujemy też tutaj, na Pomorzu, za to, że dzisiaj możemy mówić o wielkim sukcesie. Ponad pół miliona wyborców oddało swój głos na Koalicję Obywatelską, ale wyborcy zdecydowali też, że mamy komplet sześciu mandatów w Senacie. To jest niezwykły sukces, bo wiemy, że to nie była łatwa droga” – dodała.

Nowacka wskazała, że „gigantyczny sukces strony demokratycznej opozycji, to sukces milionów ludzi, którzy zaangażowali się w kampanię”. „Oni mieli miliony, a pokazywałyśmy to z posłanką Agnieszką Pomaską, wielokrotnie jak nadużywali władzy, jak nadużywali pieniędzy publicznych, nadużywali tzw. mediów publicznych, po to żeby sobie robić kampanię. My mieliśmy tylko ludzi dobrej woli i okazało się, że ludzi dobrej woli naprawdę było więcej, szczególnie tutaj, na Pomorzu” – powiedziała.

„Sukces tych wyborów to tak naprawdę sukces wielkiej mobilizacji, ale szczególne podziękowania należą się kilku grupom: po pierwsze, kobietom, bo takiej mobilizacji, wyborców kobiecych, głosujących na kobiety, po prostu nigdy nie było" - powiedziała.

"Kobiet w tym parlamencie będzie więcej, a kobiety są gwarancją równości i różnorodności. To też zasługa dziewczyn, które z nami startowały, które współpracowały i wspierających nas mężczyzn. To wielka zasługa młodego pokolenia, które wyraźnie pokazało +czerwoną kartkę+ wojnie polsko-polskiej i która pokazała +czerwoną kartkę+ Polsce antyeuropejskiej, wykluczającej. To wielki sukces ruchu samorządowego, bo mobilizowali tych, którzy wcześniej też nie byli mobilizowani” – dodała Barbara Nowacka.

Obecny na konferencji lider Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, prezydent Sopotu Jacek Karnowski podkreślił, że wśród przyszłych parlamentarzystów znalazło się trzech samorządowców z okręgu gdańskiego. „To też wielka siła, bo chcemy odbudować samorząd. Chcemy odbudować go, bo wierzymy, że samorząd może być niezależny i jest solą tej ziemi" - mówił.

"Chcemy jednej Polski, bo wygrały ugrupowania, które chcą Polski uśmiechniętej, nie chcą wyzywać nikogo od Niemców, od Rosjan. My także kochamy Niemców i współpracujemy z nimi w Europie i to nie jest nic strasznego, że mamy największą wymianę z Niemcami w Europie. Solidaryzujemy się także z Ukrainą i będziemy na pewno pomagać Ukraińcom i Ukrainie, a nie będziemy czegokolwiek wykorzystywać do celów politycznych, bo to jest wielki grzech, który może nas po prostu zepchnąć w niebyt” – stwierdził Karnowski. (PAP)

autor: Dariusz Sokolnik

