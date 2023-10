"Debata Wyborcza 2023" ma odbyć się w poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30 i będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

Minister Czarnek został poproszony przez dziennikarzy w piątek w Poniatowej (Lubelskie) o komentarz w sprawie planowanej na poniedziałek debaty wyborczej w TVP, w której udział zapowiedział m.in. szef PO Donald Tusk i premier Mateusz Morawiecki.

"Pan premier Mateusz Morawiecki pałał chęcią spotkania się na żywo z panem Tuskiem już od dawna" – odpowiedział szef MEiN.

Zdaniem Czarnka, szef Platformy Obywatelskiej jest "przyparty do muru, bo przegrywa te wybory". "Tonący chwyta się brzytwy. Więc nie ma (Tusk – PAP) innego wyjścia, musi iść do TVP, musi przyjąć to zaproszenie, chociaż unikał tego zaproszenia od wielu lat" – stwierdził szef MEiN dodając, że to będzie "jego ostatnia szansa, żeby wyjść z twarzą z tych wyborów".

Odnosząc się do udział premiera w debacie ocenił, że "to będzie bardzo ciekawe starcie, w którym Tusk nie ma szans".

"Debata Wyborcza 2023" ma odbyć się w poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30 i będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia. W przesłanej PAP informacji podano, że do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz.

Udział w debacie potwierdzili już m.in. wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, premier Mateusz Morawiecki, lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, a Bezpartyjnych Samorządowców będzie reprezentował Krzysztof Maj.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)

