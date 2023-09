W ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%" złożono 47,2 tys. wniosków i podpisano ok. 12 tys umów według stanu na 21 września, poinformowała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.

"Na dzień 21 września w ramach programu 'Bezpieczny kredyt 2%' złożono 47 249 wniosków, liczba podpisanych umów wyniosła 11 993" - powiedziała Wachnicka podczas telekonferencji.

"Widzimy przyśpieszenie liczby podpisywanych umów. W ciągu ostatniego tygodnia ich liczba przyrosła o ponad 2 tys. Do programu dołączają kolejne banki, w ostatnim czasie także duży bank komercyjny - mBank" - dodała.

Jej zdaniem, do końca roku do programu dołączą jeszcze 1-2 banki.

Jak poinformowała wiceprezes, średnia wartość kredytu w ramach tego programu to 389 tys. zł, co oznacza, że podpisane w ramach programu umowy kredytowe opiewają na ok 4,7 mld zł.

Program "Bezpieczny kredyt 2%" dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie obowiązuje od 1 lipca. Obejmuje m.in. dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%). Dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.

