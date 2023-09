Sytuacja gospodarcza jest dobra. Wynika to m.in. z liczby przedsiębiorców, która sięga prawie 3 mln i wciąż rośnie. To dzięki ich składkom pokrywamy w 85 proc. wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - powiedziała w środę w Programie I Polskiego Radia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Uścińska przyznała, że sytuacja gospodarcza jest dobra. Przypomniała, że istotnym elementem gospodarki są składki pobierane przez ZUS od przedsiębiorców, których jak podkreśliła prezes, jest coraz więcej. "Liczba przedsiębiorców jest cały czas wysoka, sięgająca prawie 3 mln - ten bilans jest cały czas dodatni" - wskazała.

"Myślę, że ten ogrom pracy, jaki wykonaliśmy w okresie pandemii, jeśli chodzi o wsparcie finansowe przedsiębiorców, spowodował, że sytuacja była i jest ustabilizowana. W związku z tym sytuacja gospodarcza i nasze możliwości pokrywania składek są na dobrym i wysokim poziomie" - oceniła.

Jak zauważyła prezes, sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od kilku lat również jest bardzo dobra. "W tym roku pobór składek i pokrycie nimi wydatków funduszu ubezpieczeń społecznych jest na wysokim poziomie" - wskazała. Jak poinformowała, w tym roku około 85 proc. wydatków funduszu pokrywanych jest ze składek. "To jest najlepsza sytuacja od 1999 r. To oznacza też, że w zdecydowanie mniejszym stopniu potrzebujemy wsparcia dotacji z budżetu państwa" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że istotnym elementem jest wzrost wynagrodzeń, który przedkłada się na wysokość składek. "Mamy aktywnych zawodowo ponad 17 mln osób, w tym 16,5 mln opłacających składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe" - poinformowała Uścińska.

"Ważne jest także uszczelnienie systemu poboru składek - to jest forma, gdzie przedsiębiorca wpłaca jedną składkę, a my dokonujemy później odpowiedniego podziału na fundusze i przypisujemy na konta ubezpieczonych i płatników" - przyznała.

Zapytana o koncepcję dobrowolnych składek dla przedsiębiorców prezes podkreśliła, że nie jest to rozważane rozwiązanie. "Przedsiębiorcy mają obowiązek ubezpieczenia społecznego - tak jest we wszystkich krajach unijnych, oprócz Niemców, którzy jednak przymierzają się do tej obligatoryjności" - wskazała.

"Z tytułu tych składek, które opłacają przedsiębiorcy mają prawo do świadczeń i ponieważ jest jeden fundusz emerytalny dla pracownika, zleceniobiorcy i przedsiębiorcy to widzimy z analiz ekonomicznych, że przedsiębiorcy finansują ubezpieczenia społeczne w 73 proc. Ta solidarność i wspólnota ubezpieczeniowa jest tak pomyślana, żeby pobierać od tych, którzy mają taki obowiązek, wypłacać tym, co potrzebują i to ma sens" - wyjaśniła Uścińska.

Prezes wskazała, że ZUS prowadzi rejestr umów o dzieło, który "obala stereotypy" o nadużywaniu tego typu umów przez przedsiębiorców. "Postanowiliśmy uporządkować ten obszar i stworzyć rejestr umów o dzieło i on obala stereotypy. Skala korzystania z umów o dzieło nie jest taka, jak się przyjmowało przez wiele lat. W połowie tego roku mieliśmy w rejestrze 856 tys. umów o dzieło, które zawarło 222 tys. osób, w tym 13 tys. cudzoziemców. To jest tylko kilku procentowy wzrost w porównaniu do połowy ubiegłego roku" - przyznała.

Zaznaczyła, że w ciągu ostatnich lat dokonała się ogromna transformacja ZUS oraz budowany jest filar usług społecznych. "To jest możliwe dzięki temu, że przeszliśmy proces transformacji cyfrowej. Przed pandemią dokonaliśmy wielu kluczowych reform porządkujących" - powiedziała. Przyznała, że pandemia była największym wyzwaniem, a poziom absencji chorobowej w administracji publicznej wynosił 30-40 proc. "Mimo tego, ZUS był w stanie przyjmować wnioski w formie cyfrowej i działać skutecznie" - podsumowała. (PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi

