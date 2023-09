Stany Zjednoczone udzieliły Polsce 2 mld USD pożyczki na modernizację polskiej armii, podał Departament Stanu.

"Stany Zjednoczone z dumą ogłaszają dziś podpisanie przełomowej umowy pożyczki bezpośredniej o wartości 2 mld USD w ramach zagranicznego finansowania wojskowego (FMF) w celu wsparcia modernizacji obronności Polski" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że Polska jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a "bezpieczeństwo Polski ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej obrony wschodniej flanki NATO".

"Oprócz swojej kluczowej roli wspierającej w ułatwianiu pomocy międzynarodowej dla sąsiedniej Ukrainy, Polska wykazała swoje ogromne zaangażowanie we wzmacnianie bezpieczeństwa regionalnego poprzez znaczące inwestycje w wydatki na obronę" - czytamy także

Wskazano, że Polska planuje znaczną rozbudowę Sił Zbrojnych RP, zrezygnowała z dotychczasowego sprzętu wojskowego pochodzenia rosyjskiego na rzecz "ambitnego wieloletniego programu modernizacji obronności o wartości wielu miliardów dolarów".

Rząd USA przekazał do 60 mln USD w ramach FMF na pokrycie kosztów pożyczki, by - jak podano - przyśpieszyć modernizację obronności Polski poprzez wsparcie pilnych zamówień na artykuły i usługi obronne ze Stanów Zjednoczonych.

Pożyczki bezpośrednie FMF to narzędzie współpracy w zakresie bezpieczeństwa zarezerwowane dla najważniejszych partnerów we współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Przyjęta w roku ubiegłym ustawa o obronie ojczyzny zakłada zwiększenie wydatków na obronność.

W maju br. premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że polski rząd jest gotów do przeznaczania do 4% PKB na uzbrojenie. W tym roku łączne wydatki na armię z budżetu i w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przy BGK mają sięgnąć 4,2% PKB. Łącznie ma to być ok. 130-140 mld zł w 2023 r., w tym 98 mld zł w samym tylko budżecie.

Z kolei w projekcie przyszłorocznego budżetu założono, że w samym budżecie wyniosą one około 118 mld zł, a łącznie z budżetem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych - ponad 159 mld zł.

(ISBnews)