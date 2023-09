We wtorek rząd zajmie się m.in. uchwałą ws. kryzysu migracyjnego - wynika z porządku obrad zamieszczonego na stronie KPRM. Jak deklarował premier Mateusz Morawiecki, jest to związane z wizytą z szefowej KE Ursuli von der Leyen na Lampedusie i propozycjami dot. nielegalnej migracji.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie kryzysu migracyjnego na włoskiej Lampedusie i propozycji dotyczących polityki migracyjnej zgłaszanych przez instytucje UE wobec masowego napływu nielegalnych migrantów będzie rozpatrywany jako czwarty punkt posiedzenia rządu; wnioskodawcą jest minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

We wtorek rano na profilu PiS na Twitterze został opublikowany spot z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiada uchwałę. "Na południu Europy mamy do czynienia z kolejną wielką falą nielegalnych imigrantów. Potrzebujemy europejskiego planu walki z problemem, którego symbolem jest dziś włoska Lampedusa. Tym rozwiązaniem nie jest relokacja nielegalnych migrantów. Dlatego nasz rząd przyjmie dziś uchwałę w sprawie planu UE odnoszącego się do migracji" - czytamy w opisie spotu.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjmie specjalną uchwałę, w której wyrazimy sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Dlaczego musimy to zrobić? Bo szefowa KE Ursula von der Leyen po wizycie na włoskiej wyspie Lampedusa ogłosiła kolejny fatalny plan dla Europy. Za nic europejscy biurokraci mają bezpieczeństwo obywateli naszego kontynentu, a więc również bezpieczeństwo polskich rodzin, kobiet i dzieci" - mówi w nagraniu premier.

Dla Włoch rok 2023 będzie prawdopodobnie rokiem największej liczby migrantów przybywających drogą morską od 2017 roku. Od początku roku przypłynęło ich ok. 120 tys. w porównaniu z 64 tys. 529 w tym samym okresie 2022 roku i 41 tys. 188 w 2021 roku.

W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyleciała ma Lampedusę, aby szukać rozwiązań dla sytuacji kryzysowej w związku z napływem imigrantów z Afryki. Szefowa KE zapowiedziała, że przygotowany zostanie 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. "Musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować. Wkrótce przygotujemy 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch" - zapewniła von der Leyen.

Rada Ministrów zajmie się także projektem uchwały ws. udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocy producentowi rolnemu, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i który nie otrzymał pomocy. W porządku obrad jest też projekt zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rząd zajmie się także projektem uchwały w sprawie ustalenia kierunkowych wytycznych dla tematyki prac Rady Unii Europejskiej podczas sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady Unii Europejskiej. (PAP)

