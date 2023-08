Rada Ministrów kierunkowo przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym w szacowaniu strat suszowych uprawy zostaną rozdzielone od hodowli - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus.

Szef MRiRW dodał, że jest to szczególnie ważne dla hodowców krów mlecznych, ponieważ jest wiele gospodarstw, które musiały kupować paszę w postaci siana i kiszonki.

"Rada Ministrów kierunkowo przyjęła rozporządzenie, (...) w tym rozporządzeniu jest bardzo ważna rzecz, której domagali się polscy rolnicy, szczególnie rolnicy z tych terenów, gdzie susza jest bardzo duża - mówię o zachodniej części Polski, o północnej części Polski. (...) Rada Ministrów przyjęła w tym rozporządzeniu, że (...) w szacowaniu strat rozdzielamy uprawy od hodowli" - powiedział szef resortu rolnictwa.

Jak wskazał minister, jest już zgoda Komisji Europejskiej na takie rozdzielenia szacowania strat suszowy w rolnictwie.

Minister Telus poinformował też, że zdecydowano o wypłacie pomocy dla rolników, którzy sprzedali firmom kukurydzę i nie otrzymali za to pieniędzy, gdyż spółki te albo ogłosiły upadłość, albo weszły w stan restrukturyzacji. Dodał, że do 80 proc. wartości należności za takie ziarno zostanie wypłacone ze środków budżetowych Skarbu Państwa.

Szef resortu rolnictwa poinformował ponadto, że do 29 września wydłużony został termin przyjmowania wniosków pomocowych od firm, które kupiły mokrą kukurydzę i musiały zainwestować w jej wysuszenie. Dodał, że wydłużony został też termin składania wniosków w programie Locha+ do 15 września.

Telus powiedział, też, że w tym tygodniu Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, aby powiększyć swoje rezerwy, rozpocznie skup odtłuszczonego mleka w proszku i masła. Zdaniem ministra może to pomóc w ustabilizowaniu cen tych produktów.

Minister przekazał ponadto, że w tym tygodniu dwie spółki Skarbu Państwa rozpoczną skup malin. "Myślę, że jedna uruchomi to już od czwartku. (...) Mam nadzieję, że tak jak w przypadku maliny wiosennej, pomoże nam to w ustabilizowaniu cen" - dodał.

Z danych przekazanych przez ministra rolnictwa wynika też, że od marca do lipca 2023 r. eksport zboża z Polski wyniósł ponad 6 mln ton, podczas gdy do polski wpłynęło 580 tys. ton.

Telus podkreślił, że bardzo ważne jest wsparcie polskiego przetwórstwa. Na ten cel rząd przeznaczył około 3 mld zł, podczas gdy wartość wniosków o dofinansowanie sięgnęła 6 mld zł. "To pokazuje, że rolnicy potrzebują takiego wsparcia" - wskazał.

Minister poinformował też, że do końca sierpnia rolnicy posiadający gospodarstwa wielkości do pięciu hektarów, mogą składać oświadczenia, żeby skorzystać z dopłaty obszarowej zryczałtowanej w wysokości 225 euro do hektara.

Obecny na konferencji wiceminister Krzysztof Ciecióra przekazał, że polskie produkty rolne wchodzą na kolejne rynki zagraniczne. W tym roku Chiny i Wietnam otworzyły się na polską wołowinę, a w ostatnich dniach decyzję o imporcie naszego drobiu podjęły Filipiny, a wołowiny - Tajlandia i Turcja.(PAP)

