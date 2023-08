Projekt uchwały o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego oraz kalendarz czynności referendalnych przygotowała w czwartek po południu sejmowa komisja ustawodawcza. Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu.

Za propozycją uchwały zagłosowało 17 członków komisji, a 14 było przeciw. Projekt uchwały został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Propozycję uchwały komisja przygotowała na podstawie wniosku rządu, który Sejm przyjął w czwartek rano. Projekt - w formie opracowanej przez komisję - ma pięć artykułów, w których wyznaczono termin referendum na 15 października.

Jakie pytania na referendum?

W projekcie zawarto też cztery pytania referendalne w brzmieniu sformułowanym we wniosku rządu, proponowane wcześniej przez polityków PiS. Pierwsze z nich brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Zgodnie z projektem uchwała ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Do projektu dołączono też kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. Zgodnie z nim do 5 września uprawnione podmioty mogą zawiadomić PKW o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w mediach publicznych. Do 27 września ustalona ma zostać kolejność rozpowszechniania audycji referendalnych. W projekcie określono, że nieodpłatne nadawanie audycji referendalnych uprawnionych podmiotów w mediach publicznych ma trwać od 29 września do 13 października. Tego samego dna zakończy się też kampania referendalna.

Sejm podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przyjęcie przez Sejm uchwały oznacza, że referendum zostaje zarządzone. Uchwałę Sejmu o zarządzeniu referendum ogłasza się w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/ par/