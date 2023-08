Na pewno w ciągu najbliższych dni zaprezentujemy nasze listy wyborcze, do 6 września mamy czas, w związku z tym na pewno w terminie ustawowym to zrobimy - powiedział w czwartek w Polsat News rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Bochenek został zapytany w Polsat News o to, kiedy PiS zaprezentuje swoje listy wyborcze. "Na pewno zrobimy to w ciągu najbliższych dni, do 6 września mamy czas, w związku z tym na pewno w terminie ustawowym to zrobimy" - odparł rzecznik PiS.

Jak mówił, "najbliższe dwa tygodnie na pewno będą takim czasem, kiedy będą te sprawy związane z formalizowaniem list, miejsc na listach poszczególnych osób finalizowane". "Także wszystko jeszcze przed nami" - podkreślił Bochenek.

Dopytywany, czy jest to kwestia najbliższego tygodnia, rzecznik partii rządzącej odpowiedział, że nie chce podawać jakiejś konkretnej daty. "Na pewno termin ustawowy - tak, jak powiedziałem jest do 6 września - my w tym terminie na pewno przedstawimy swoich kandydatów. Chcemy, aby to były dobre listy, mocne listy z mocnymi nazwiskami, które pociągną nas i poprowadzą do zwycięstwa" - powiedział Bochenek.

Na uwagę, że może PiS jest już spóźnione, bo KO, która przedstawiła już swoje listy zaczyna zbiórkę podpisów pod nimi, rzecznik PiS odparł, że "już nie pierwszy raz PO próbowała stworzyć takie wrażenie, że pierwsza niby prezentuje swoich kandydatów". "Natomiast wszyscy pamiętamy przede wszystkim wybory, które są za nami, które niestety pięknie przegrywała. Także to, kiedy kto zaprezentuje swoich kandydatów na listach nie ma tak naprawdę znaczenia, najważniejsze jest to, kto jest na tych listach" - stwierdził Bochenek.

Rzecznik PiS został też zapytany o to, kiedy i jak PiS odpowie na pakt senacki, który ma zostać ogłoszony w czwartek przez opozycję. "My na pewno będziemy stawiali na mocne, sprawdzone nazwiska również do Senatu" - powiedział Bochenek.

Dopytywany, czy będą na nich jakieś niespodzianki rzecznik PiS odparł: "zobaczmy, jeżeli będą już ostateczne decyzje co, do personaliów zatwierdzone przez najwyższe ciała polityczne naszej partii, to na pewno będziemy państwa o tym informować". "Natomiast na pewno będziemy również walczyli o Senat i nie odpuścimy" - zaznaczył Bochenek.

Pytany, w jaki sposób Pis chce to zrobić, rzecznik PiS odparł, że "dobrymi nazwiskami, dobrymi kandydaturami, które zaprezentujemy również w najbliższym czasie".

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)

autor: Edyta Roś

