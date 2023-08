Do końca tygodnia, z drobnymi przerwami czekają nas tropikalne noce. Mówi się o nocy tropikalnej, kiedy temperatura minimalna nie spada poniżej 20 st. C - powiedział PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Nadchodząca noc z poniedziałku na wtorek praktycznie w całym kraju będzie tropikalna. W większości kraju temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C. Jedynie na Podlasiu będzie od 16-17 st. C i około 18-19 st. C nad morzem.

Według synoptyków taka sytuacja nie sprzyja dobremu samopoczuciu.

"To, że na Warmii i Mazurach czy na Podlasiu nie będzie nocy tropikalnej, to nie oznacza, że nie będzie tam bardzo dużego +stresu termicznego+ czyli obciążenia ciepłem dla naszego organizmu i w związku z tym będzie się źle wypoczywać" - zaznaczył Walijewski.

Biometeorolodzy uważają bowiem, że jeżeli temperatura minimalna nocą nie spada poniżej 18 st. C, to wtedy jest duży problem, żeby wypocząć. "Nie regenerujemy się a jak widać praktycznie w całym kraju ta temperatura będzie powyżej 18 st. C." - dodał.

"To jest duże obciążenie dla organizmu, tym bardziej, że po tej gorącej nocy, we wtorek temperatura maksymalna wyniesie do 35 st. C, a nie wykluczone, że może być więcej" - podkreślił.(PAP)

autorka: Marta Stańczyk

