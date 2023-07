Rząd będzie rozważał przedłużenie obowiązywania zerowej stawki podatku VAT na żywność, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

"Za ten rok za sam zerowy VAT na żywność to będzie pewnie około 11 mld zł mniej w budżecie. Ale chcemy to robić, będziemy rozważali, czy kontynuować to rozwiązanie, bo ono bardzo pomaga Polakom - to jest nawet ponad 80 zł każdego miesiąca mniej dla polskiej rodziny w wydatkach na żywność, bo żywność to jest dzisiaj 27% wszystkich wydatków w koszyku zakupowym" - powiedział Soboń podczas briefingu prasowego.

Pod koniec czerwca premier Mateusz Morawiecki poinformował, że obowiązywanie zerowej stawki podatku VAT na żywność zostanie wydłużone do końca br.

W maju Soboń informował, że istnieją przesłanki, by 0% VAT na żywność zostało przedłużone nie tylko do końca 2023 roku, ale "na dłużej".

(ISBnews)