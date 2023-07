Umożliwienie dodatkowego szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów, a także wprowadzenie przepisów regulujących ogólne warunki udzielania pomocy dla producenta rolnego w zw. m.in. z suszą - przewiduje projekt rozporządzenia, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

We wtorek na stronie wykazu prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem noweli rozporządzenia rządu ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy on - jak zapowiadał wcześniej minister rolnictwa Robert Telus - m.in. kwestii szacowania strat w uprawach wywołanych suszą. Nowe rozporządzenia ma być przyjęte do końca trzeciego kwartału br. - dodano.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie w projekcie proponuje się m.in. wprowadzenie zmian w szacowaniu szkód powstałych w wyniku suszy poprzez umożliwienie dodatkowego szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów tak, aby końcowy protokół był oparty o trzy źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach: danych podanych we wniosku w aplikacji przez rolnika; danych z raportu oszacowania komisji na miejscu oraz danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dodano, że uregulowane mają być również przepisy dotyczące ogólnych warunków udzielania pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie powstały szkody w uprawach (powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji) spowodowane wystąpieniem w 2023 r.: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, a także suszy.

W wykazie przypomniano, że zgodnie z obowiązującym prawem, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. "A zatem, w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych" - wyjaśniono.

Poinformowano, że z powodu niekorzystnych warunków meteo, na terenie kraju wystąpił duży deficyt wody, który spowodował straty w plonach wynoszące przynajmniej 20 proc. w "stosunku do plonów uzyskiwanych w latach o przeciętnych warunkach pogodowych w 15 województwach; nie notowano tych strat w województwie podkarpackim".

Dodano, że w 2023 r. obniżenie plonów przynajmniej o 20 proc. odnotowano w przypadku: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, tytoniu, warzyw gruntowych, chmielu, ziemniaka, buraka cukrowego. (PAP)

autor: Michał Boroń

