Na okres wakacyjny będzie obniżka cen paliw na stacjach benzynowych - zapowiedział w piątek prezes Orlenu Daniel Obajtek w Radiu Zet. Będą to "spore obniżki" - dodał.

Prezes Daniel Obajtek został zapytany o obniżkę cen paliwa na stacjach Orlenu. "Tak, decyzja jest już podjęta" - powiedział Obajtek.

Zapowiedział, że szczegóły w tej sprawie zostaną ogłoszona w piątek o godz. 11. "Polacy, klienci będą zadowoleni. Będą to spore obniżki" - powiedział. Dodał, że obniżka cen będzie wprowadzona "na okres wakacyjny".

Wyjaśnił, że takie decyzje podejmie się "zdecydowanie wcześniej". "Przygotowuje się do podjęcia takich decyzji, analizuje się całą sytuację, również analizuje się sytuację konkurencji, analizuje się ceny hurtowe" - wskazał.

"Tak samo w tamtym roku ta promocja cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem. Wydaliśmy aż 16 mln kuponów rabatowych" - przypomniał.

Dopytywany, czy promocja będzie na lipiec i sierpień odparł: "Stosujemy promocję na okres wakacyjny". "W tamtym roku przedłużyliśmy częściowo do połowy września" - powiedział prezes koncernu.

Jak dodał, w tamtym roku nie było wyborów, a zastosowaliśmy promocję. "To są mechanizmy, które stosuje się na całym świecie, by zyskać dodatkowy portfel klientów" - powiedział Obajtek. Dodał, "nie wyobrażam sobie, by taka promocja trwała do dnia wyborów. Na pewno tą promocje ogłaszamy na czas wakacji" - wskazał.

PKN Orlen to koncern prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Udział Skarbu Państwa w spółce wynosi 49,90 proc. Koncern posiada m.in. siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie oraz ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach, a także na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W listopadzie 2022 r. Orlen formalnie zakończył proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Do Grupy Orlen należy też Energa, producent energii elektrycznej, oraz Anwil wytwarzający m.in. nawozy azotowe i tworzywa sztuczne. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/