Uśredniona cena za 1 m2 w 16 miastach wojewódzkich w Polsce i Gdyni wyniosła w I kwartale 2023 r. 9887 zł na rynku pierwotnym i 9273 zł za 1 m2 na rynku wtórnym, wynika z pierwszej edycji kwartalnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pt. "Analiza rynku mieszkaniowego - I kwartał 2023 r.". Przeciętna powierzchnia oferowanego w tym czasie mieszkania to 56,5 m2.

"9887 zł wyniosła w I kwartale 2023 r. średnia cena za 1 m2 mieszkania na rynku pierwotnym, a 9273 zł na rynku wtórnym. Najtańsze mieszkania są w Bydgoszczy, Zielonej Górze i Łodzi, w których uśredniona cena za 1 m2 na obu rynkach (pierwotnym i wtórnym) nie przekracza 8000 zł" - czytamy w raporcie.

Najdrożej jest w Warszawie i Krakowie, gdzie cena za 1 m2 przekroczyła 12 000 zł na obu rynkach (pierwotnym i wtórnym).

Ceny mieszkań w ciągu ostatnich 3 lat, przede wszystkim w wyniku pandemii COVID-19 oraz inwazji rosyjskiej na Ukrainie, wzrosły w miastach wojewódzkich o ponad 40%, wynika z raportu.

Zmiana sytuacji gospodarczej w 2022 r. odbiła się na krajowym rynku nieruchomości.

"Rosyjska agresja na Ukrainę, która spowodowała masowy napływ ludności ukraińskiej do naszego kraju, wysoka inflacja, seria podwyżek stóp procentowych NBP oraz nowe, zaostrzone wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wyliczania zdolności kredytowej to najważniejsze czynniki wpływające na dostępność mieszkań, zdolność kredytową Polaków, a w konsekwencji na ceny mieszkań oraz decyzje deweloperów o budowie nowych. Ceny mieszkań w ostatnich 3 latach (od IV kwartału 2019 r. do IV kwartału 2022 r.), a zatem w okresie naznaczonym pandemią COVID-19 oraz wojną, wrosły na rynku pierwotnym o 33% w 7 największych miastach [Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław] oraz o 50% w pozostałych 10 miastach wojewódzkich" - napisano w publikacji.

Wśród analizowanych ofert najwięcej, bo 44%, dotyczyło mieszkań średniej wielkości (41-60 m2), czyli najczęściej mieszkań dwupokojowych z kuchnią, których szczególnie dużo było na rynku wtórnym. Mieszkania nieco większe, od 61 m2 do 90 m2, stanowiły 27,5% ogółu badanych ofert. Za niespełna 20% odpowiadały mieszkania z przedziału 25-40 m2. Ok. 7% ofert dotyczyło mieszkań największych, powyżej 85 m2. Mikrokawalerki, czyli lokale mieszkaniowe mające poniżej 25 m2, stanowiły 2% ofert rynku, głównie wtórnego, wymieniono także.

(ISBnews)