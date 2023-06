We wtorek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu; ministrowie mają rozmawiać o wstępnych założeniach budżetu państwa na 2024 r. W porządku obrad znalazły się także projekty dotyczące minimalnych wynagrodzeń i waloryzacji emerytur oraz rent, a także wynagrodzeń w budżetówce w 2024.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w poniedziałek, że ministrowie podczas posiedzenia rządu mają rozmawiać o wstępnych założeniach budżetu państwa na 2024 r. Dodał, że projekt budżetu państwa na przyszły rok zostanie przedstawiony "wczesną jesienią". Müller stwierdził, że w przyszłym roku spodziewane jest w gospodarce odbicie, "co pozwala dokonać stosownych przygotowań do spraw budżetowych". Zwrócił ponadto uwagę, iż w ostatnim czasie inflacja ma tendencję spadkową.

Pod koniec maja wiceminister finansów Artur Soboń informował, że założenia do projektu budżetu na 2024 r. będą niewiele się różnić od tego, co zapisano w aktualizacji programu konwergencji (APK). Zgodnie z APK, wzrost PKB w 2024 r. ma wynieść 2,8 proc. Dług publiczny ma wynieść 52,4 proc. (w tym roku 50,5 proc.), a wynik sektora finansów publicznych został oszacowany na -3,4 proc. (w tym roku ma być to - 4,7 proc. PKB).

Wśród projektów, którymi zajmie się we wtorek rząd, jest także projekt dotyczący wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., a także projekt dotyczący waloryzacji emerytur i rent w 2024. Przedmiotem debaty ma być również projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na rok 2024 i informacja o wskaźnikach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiadała pod koniec maja w rozmowie z PAP, że w 2024 roku płaca minimalna wyniesie powyżej 4,2 tys. zł. Jak zapowiedziała, również w 2024 roku waloryzacja minimalnych świadczeń będzie dwukrotna - od 1 stycznia i od 1 lipca.

Ponadto rząd zajmie się także projektem rozporządzenia ws. zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z projektem uchwały sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programów pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej związana z trudnościami na rynku spowodowanymi rosyjską agresją na Ukrainę.

W porządku obrad Rady Ministrów znalazła się też kwestia autopoprawki do rządowego projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przygotowanej przez resort infrastruktury, a także projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027".(PAP)

autor: Rafał Białkowski

