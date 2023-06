Wszedł w życie nowy rozkład jazdy PKP. Sprawdź!

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Od 11 czerwca 2023 r. pociągi w całym kraju jeżdżą według nowego rozkładu jazdy. Po kilkudziesięciu latach znów możemy pojechać z Wieliszewa do Zegrza, z Ostrołęki do Chorzel oraz ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. Skrócił się czas podróży m.in. z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bielska-Białej. Wygodniej wsiądziemy do pociągu z nowych przystanków i lepiej dostępnych dla wszystkich podróżnych peronów. Zmiana rozkładu jazdy umożliwia wprowadzenie pociągów wakacyjnych i realizację prac m.in. na stacji Warszawa Zachodnia i Olsztyn Główny. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 11 czerwca do 2 września 2023 r.

"Przywróciliśmy połączenia na Mazowszu – po 29 latach pociągi jeżdżą z Warszawy do Zegrza Południowego oraz z Ostrołęki do Chorzel. Na Dolnym Śląsku powróciło połączenie Świdnicy z Jedliną-Zdrojem. Dzięki podniesieniu prędkości pociągów osobowych do 160 km/h skrócił się do około godziny czas podróży z Warszawy do Radomia. W Krakowie został otwarty trzeci i zarazem ostatni most kolejowy nad Wisłą, co pozwala na prowadzenie ruchu pociągów po czterech torach między Krakowem Głównym i Krakowem Płaszowem. Ponadto zakończyła się budowa łącznicy kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, co usprawni ruch kolejowy na trasie łączącej Małopolskę z woj. śląskim. Czas przejazdu między Krakowem a Bielskiem-Białą skrócił się o ponad 10 minut. W województwie świętokrzyskim po nowej łącznicy Czarnca – Włoszczowa Północ jeżdżą regionalne pociągi pasażerskie, m.in. relacji Skarżysko-Kamienna – Częstochowa i Kielce – Częstochowa. Nowy tor między Centralną Magistralą Kolejową, a linią Kielce – Fosowskie daje przewoźnikom możliwości planowania lepszych połączeń m.in. w kierunku Warszawy i Łodzi. To wszystko to tylko najważniejsze korzystne zmiany wprowadzone wakacyjnym rozkładem jazdy na kolei" — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Nowy rozkład jazdy na kolei, który 11 czerwca wchodzi w życie, stanowi jeden z elementów walki rządu z wykluczeniem komunikacyjnym. Na wielu liniach kolejowych, po wielu latach pojawią się znowu pociągi, wiele tras będzie też pokonywanych znacznie szybciej niż do tej pory. Wszystko to po to, by podróże koleją były szybkie, komfortowe i bezpieczne. Jestem przekonany, że kolej coraz częściej będzie pierwszym wyborem środka transportu" – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Więcej informacji na temat wakacyjnej korekty rozkładu kolejowego znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-mosty-nowe-tory-nowe-polaczenia--nowy-rozklad-jazdy-na-kolei

Pociąg IC „Miechowita” przewiezie pasażerów z Krakowa do Piły

W nowym rozkładzie jazdy kursował będzie m.in. pociąg PKP IC „Miechowita”, codziennie między Krakowem Głównym a Piłą Główną. Wyruszy ze stolicy Małopolski o 10:20, a do Piły dojedzie o 17:01. Po drodze zatrzyma się w Miechowie, Częstochowie, Ostrowie Wielkopolskim czy Poznaniu. W drugą stronę wyruszy o 11:24, by po niecałych siedmiu godzinach, o 18:07 przyjechać do Krakowa Głównego.

11 czerwca w Miechowie, na pierwszym przystanku na trasie pociągu z Krakowa do Piły, odbyła się uroczystość nadania nazwy pociągowi na tej relacji. To właśnie w Miechowie urodził się Maciej Miechowita – znakomity lekarz i autor prac z zakresu medycyny, a także jeden z najwybitniejszych humanistów zajmujący się historią, geografią, astrologią i alchemią, rajca Krakowa i profesor Akademii Krakowskiej.

"Wielomiliardowe inwestycje w tabor, ale także w infrastrukturę i rozwiązania technologiczne, przywracają rolę i znaczenie kolei w naszym kraju. Polacy widzą i doceniają postępujący rozwój połączeń kolejowych, o czym świadczą frekwencyjne rekordy. PKP Intercity świadcząc usługi przewozowe świadomie podejmuje się misji społecznej, m.in. przybliżając sylwetki wielkich rodaków. Kursujący pociąg między Krakowem a Piłą z przystankiem w Miechowie, będzie przypominać o nieco zapomnianej, jednak ważnej postaci w historii Polski, jaką był Maciej Miechowita" — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Maciej Miechowita

Maciej Miechowita żył na przełomie XV i XVI wieku. Dzięki swoim dokonaniom i oryginalnym koncepcjom leczenia zyskał miano „rodzimego Hipokratesa”. „Convservatio sanitatis” jest jednym z pierwszych polskich traktatów medycznych. Zawierało ogólne wskazówki dotyczące zachowania dobrego zdrowia. Jego najsłynniejszym dziełem jest natomiast „Chronica Polonorum” (Kronika Polska), opisująca dzieje Polski do czasów wstąpienia na tron Zygmunta I Starego, którego Miechowita był nadwornym medykiem. W 2023 roku przypada pięćsetna rocznica jego śmierci.

PKP Intercity od kilku lat angażuje się w popularyzację i upamiętnianie ważnych postaci historycznych i wydarzeń. Nadanie nazwy „Miechowita” pociągowi kursującemu z Krakowa do Piły to kolejna taka inicjatywa przewoźnika. W listopadzie 2021 roku narodowy przewoźnik nadał nazwę „Marszałek Piłsudski” pociągowi kursującemu z Krakowa do Warszawy. W tym samym roku okleił jedną ze swoich lokomotyw okolicznościową grafiką z okazji 120. rocznicy urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Natomiast w 2018 roku PKP Intercity aktywnie uczestniczyło w obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na tory wyjechało wtedy 20 lokomotyw ozdobionych biało-czerwoną grafiką, a na stołecznym Powiślu pojawił się jubileuszowy mural, ukazujący sposoby świętowania przez Polaków niepodległości.

"Dbamy nie tylko o dobre relacje, łącząc już od ponad 20 lat Polskę i Polaków, lecz także pielęgnujemy historię Polski i popularyzujemy wiedzę na temat najważniejszych postaci oraz wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny. W ten sposób chcemy zatroszczyć się o nasze wspólne korzenie" — powiedział Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

"Urodzony w Miechowie Maciej Miechowita jest jednym z bardziej znanych obywateli naszego miasta. Cieszy mnie niezmiernie, że pięćset lat po jego śmierci przypominamy tę ważną dla polskiej historii postać. Dzięki temu Polacy będą mieli okazję dowiedzieć się o jego dokonaniach, a też poznać jego barwny życiorys" — powiedział burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski.

