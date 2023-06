Złoty w piątek po południu umocnił się do głównych walut; najwięcej do euro i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,49 zł, dolar - ok. 4,19 zł, a frank - 4,61 zł.

Euro ok. godz. 16.50 traciło do złotego 0,53 proc. i było wyceniane na 4,49 zł. Dolar osłabiał się z kolei o ok. 0,25 proc. do ok. 4,19 zł. Frank szwajcarski taniał o 0,46 proc., a wspólna waluta była wyceniana na 4,61 zł.

W piątek rano ok. godz. 7 euro kosztowało nieco ponad 4,51 zł; dolar - niespełna 4,2 zł, a frank - niecałe 4,64 zł. (PAP)

mick/ drag/