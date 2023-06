Tomasz Piątek:

Wiem że każdy to napisze ale naprawdę zaniepokoiła mnie sytuacja na Ukrainie. Po wysłuchaniu kilku osób uspokoiłem się. W Polsce na ten moment jest bezpiecznie choć na granicy jest napięta sytuacja. Czuję się bezpiecznie i mam nadzieję że następne pokolenia też będą mogły się tym cieszyć. ©℗

Zosia Majewska:

Czy czuję się bezpiecznie w Polsce? Jeśli chodzi o sprawy prywatne w stylu kradzieży itp. to tak czuję się bezpieczna. Mam ochronę, psa i dom jest zamknięty. Oczywiście zdarzają się kradzieże, ale takie rzeczy się zdarzają w każdym kraju. W kwestiach politycznych też na razie czuję się bezpiecznie, ale raczej nie znam się na polityce jestem dzieckiem, chociaż nie wydaje mi się, żeby na razie coś nam zagrażało. ©℗

Marta Wantusiak:

Czuję się bezpieczna w Polsce, mimo że u naszego sąsiada na Ukrainie toczy się straszna wojna. Mimo że w innych miejscach na świecie słychać o trzęsienia ziemi, powodziach, to Polska kojarzy mi się z bezpiecznym krajem. Tu mam swój dom, w którym mogę się schronić. Tu mam kochanych rodziców, rodzeństwo i dziadków, na których mogę zawsze polegać. Tu mam wspaniałych przyjaciół z którymi chodzę do szkoły i spędzam wolny czas. ©℗

Lena Dębowska:

W Polsce czuję się bezpiecznie, ponieważ nie ma wojny. Mieszkamy w wolnym kraju. Wiem, że mogę bezpiecznie wyjść z domu i nic mi się nie stanie. W szkole do której uczęszczam czuję się bezpieczna, ponieważ moja pani się nami opiekuje. A kiedy wracam do domu są tam moi rodzice. Mogę chodzić do szkoły, uczyć się i spotykać się z moimi koleżankami i kolegami. Spędzam z nimi wolny czas grając np. w różne gry czy bawiąc się razem na placu zabaw. Fajnie tak jest bo wiem, że czuję się bezpieczna. ©℗

Jakub Kownacki:

Uczniowie w naszym wieku chyba o tym nie myślą. Czujemy się bezpieczni tam, gdzie nie ma dla nas zagrożenia, gdzie wiemy jakie są zasady i one się co chwilę nie zmieniają, w miejscach w których nikt nam nie dokucza, nie bije, nie robi krzywdy. ©℗

Radek Cybulski:

Wszystko zależy od aspektu, pod względem położenia na mapie to jesteśmy w dość słabym miejscu. Pod względem przestępstw typu kradzież, morderstwo to czuję się w Polsce bezpiecznie. ©℗

W tworzeniu numeru specjalnego Dziennika Gazety Prawnej brali udział:

Michał Bajurski (12 lat), Julia Berenda (5), Łucja Berenda (7), Zosia Bilińska (6), Pola Bonicka (8), Hania Brzezińska (11), Radosław Cybulski (12), Lena Dębowska (10), Wiktoria Głodek (7), Jadzia Grądzka (6), Wanda Grądzka (4), Alex Grotkiewicz (7), Ida Hubert (12), Patrycja Kamionka (10), Idalia Kassenberg (10), Melissa Kassenberg (11), Róża Kassenberg (7), Nina Kolasa (5), Michalina Kosmala (12), Jakub Kownacki (12), Mikołaj Krawczak (10), Ola Krawczak (16), Michał Lankosz (7), Maurycy Lasota (5), Marceli Lasota (7), Zosia Majewska (12), Adam Marszałek (6), Pola Mężyńska (9), Tomek Piątek (10), Ula Piątek (6), Pola Ptaszyńska (9), Antonina Rakowiecka (6), Adam Senator (3), Joanna Senator (5), Dawid Sikorski (13), Hania Sokołowska (11), Piotr Szymański (8), Marysia Wantusiak (10) i Antek Wiliński (10).

Wydanie bez korekty i nadmiernej ingerencji dorosłych

Rysunki wykonali:

Asia Senator, 5 lat

Zosia Bilińska, 6 lat